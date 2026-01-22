KLM oferă WiFi gratuit pe zborurile europene

KLM este una dintre primele companii aeriene europene care oferă internet gratuit pasagerilor care călătoresc în interiorul Europei, marcând un pas important în îmbunătățirea experienței de călătorie.

Pe durata zborului, pasagerii pot trimite e-mailuri, naviga pe internet, asculta muzică, juca jocuri sau viziona filme și seriale TV. Prin această inițiativă, KLM răspunde uneia dintre cele mai frecvente solicitări ale clienților săi. Începând cu 22 ianuarie, pasagerii pot beneficia de serviciul WiFi gratuit.

KLM introduce WiFi gratuit în etape pe majoritatea aeronavelor utilizate pe rutele europene. Începând de joi, jumătate din flota europeană va fi echipată cu internet gratuit. În anii următori, WiFi va fi disponibil pe toate aeronavele A321neo, Embraer 195-E2 și pe o parte din flota B737-800.

Flota europeană KLM nu dispune de ecrane de divertisment integrate în scaune. Prin oferirea internetului gratuit, KLM își propune să sporească confortul pasagerilor. După autentificare sau înregistrare ca membru Flying Blue, pasagerii se pot bucura de acces nelimitat la internet pe durata zborului.

Stephanie Putzeist, responsabilă de experiența clienților la KLM, a declarat: „Ascultăm cu atenție ce apreciază pasagerii noștri, iar internetul gratuit se află pe lista dorințelor lor de ceva timp. Prin acest pas, facem călătoriile în Europa mai personale și mai confortabile: fiecare își poate planifica zborul în felul său și poate rămâne conectat. Suntem încântați că putem oferi acest lucru pasagerilor noștri chiar acum.”

O experiență de călătorie mai plăcută

Din august anul trecut, KLM a adăugat 12 aeronave A321neo noi în flota sa. Aceste aeronave, care deservesc exclusiv destinații europene, sunt echipate nu doar cu WiFi, ci și cu scaune moderne și confortabile. Astfel, KLM își propune să asigure cea mai plăcută experiență de călătorie posibilă pentru pasagerii săi.