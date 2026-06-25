Legea de amânare a TollRo, publicată în MO. Rovinietele deja cumpărate pot fi utilizate

Legea 103 de amânare a aplicării TollRo și de utilizare, până la 1 octombrie, a rovinietelor deja cumpărate a fost promulgată și publicată, miercuri, în Monitorul Oficial, scrie ZIUA CARGO.

Totodată, actul normativ prevede utilizarea rovinietelor achiziționate deja, până la expirarea acestora, în cazul autoturismele, autovehiculelor de transport marfă sub 3,5 t și de pasageri.

Legea 103 aprobă OUG 74/2025 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul rutier.