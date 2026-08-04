Legea privind acciza dinamică la motorină, promulgată de Nicușor Dan la 6 zile de la adoptare

Între timp, motorina s-a scumpit în fiecare zi și a depășit rapid 10 lei pe litru.

Legea privind introducerea accizei dinamice la motorină a fost promulgatădr p reședintele Nicușor Dan marți, în a șasea zi de la adoptare în Parlamentul reunit în sesiune extraordinară.

Actul normativ prevede declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și reducerea progresivă a accizei la motorină, în funcție de prețurile de la pompă.

Iată mesajul transmis de șeful statului, pe Facebook: „Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră.

Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale.