Legea privind acciza dinamică la motorină, promulgată de Nicușor Dan la 6 zile de la adoptare

Legea privind introducerea accizei dinamice la motorină a fost promulgatădr p reședintele Nicușor Dan marți, în a șasea zi de la adoptare în Parlamentul reunit în sesiune extraordinară.
Între timp, motorina s-a scumpit în fiecare zi și a depășit rapid 10 lei pe litru.
Actul normativ prevede declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și reducerea progresivă a accizei la motorină, în funcție de prețurile de la pompă.
Scumpirea motorinei continuă. Bușoi: „Aplicarea accizei progresive trebuie translatată într-o hotărâre de guvern”
Iată mesajul transmis de șeful statului, pe Facebook: „Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră.
Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale.
Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”.