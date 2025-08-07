Locomotiva electrică TRAXX 3 MS livrată de Alstom, prezentată la Gara de Nord

Prima locomotiva electrică TRAXX 3 MS livrată de furnizorul francez Alstom, din totalul de 16 achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), a fost prezentată, joi, în incinta Gării de Nord București.

Potrivit ARF, aceasta este prima locomotivă nouă și modernă cumpărată de statul român în ultimii aproximativ 15 ani. Caracteristici tehnice: boghiu cu transmisie cu arbore tubular, care îi asigură o viteză de până la 200 km/h, tehnologie de control redundant pe baza noului sistem electronic de control, Mitrac, versiunea MS (Multi-System) special concepută pentru coridoarele europene (compatibilă cu toate cele patru sisteme de electrificare europene), cu cerințe ridicate de interoperabilitate, eficiență energetică și fiabilitate în operare pe termen lung etc.

Testarea locomotivei electrice TRAXX 3 MS ar putea dura până în aprilie anul viitor, a declarat Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria și Moldova. „Testarea se face conform legislației europene în vigoare la această dată. Trebuie parcurse toate testele legate de standardele tehnice de interoperabilitate, acele STI-uri. Noi suntem în calendar, după cum vedeți, cu prototipul. De aici încolo intervin o serie întreagă de factori externi. Factorii externi însemnând, odată, gestionarea infrastructurii din România, care trebuie să ne dea toate datele și care trebuie să permită accesul în zonele critice unde să putem face toate testele de compatibilitate cu rețeaua feroviară din România. După care intervine AFER, intervine ASFR și alte organisme care țin de ceea ce numim generic AsBo, DeBo și așa mai departe, pentru a termina toate testele. Previziunea noastră, sau ceea ce știm acum în calendar, este că vom putea termina absolut tot până undeva în luna aprilie anul viitor urmând după aceea să putem înregistra vehiculul și să înceapă să intre în operare comercială”, a precizat el.

Procesul presupune atât testele efectuate la Făurei, ci și altele pe rețeaua CFR. După ce se realizează recepția locomotivei aceasta este predată CFR Călători. De asemenea, vor fi instruiți mecanicii și efectuate legăturile dintre vagoane și locomotivă. La rândul său, președintele ARF, Mihai Barbu, a declarat că toate cele 16 locomotive electrice TRAXX 3 MS vor ajunge în România până în luna august a anului viitor. Contractul a fost semnat de ARF, în luna ianuarie 2024, cu Asocierea Alstom Transport – Alstom Transportation Germany GmbH SpA. Valoarea contractului este de 767,5 milioane de lei, fără TVA, care include și mentenanța pentru o perioadă de 20 de ani. Durata de finalizare a proiectului este de 35 de luni.

Achiziționarea celor 16 locomotive electrice are finanțarea asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La prezentarea locomotivei au participat din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – domnii Robert Răzvan DOBRE și Dragoș ANOAICA, iar din partea organizatorilor, domnii Mihai BARBU – președintele ARF și Gabriel STANCIU – Director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria și Moldova, la care s-au adăugat echipele de proiect LE1 ale ARF și Alstom România, precum și reprezentanți ai presei.

Noile locomotive electrice vor circula pe rutele:

• Dej-Brașov-București-Constanța;

• Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

• Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

• Iași/Suceava-București-Constanța.