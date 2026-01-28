Locuri la tren rezervate direct pe aplicația „CFR Călători bilete online”, la abonamente

Locurile la tren pot fi rezervate direct pe aplicația „CFR Călători bilete online”, descărcată pe telefon depasagerii care au abonamente.

Operatorul feroviar național a introdus o nouă funcționalitate în această aplicație, menită să îmbunătățească experiența de călătorie a pasagerilor.

„Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când doresc să meargă cu trenuri care au regim de rezervare, să își poată rezerva locul în tren direct din aplicația descărcată pe telefon”, potrivit unui comunicat al companiei.

Funcționalitatea este activă și poate fi utilizată atât pentru abonamentele digitale afișate pe telefon sub formă de cod QR, cât și pentru cele încărcate pe cardul de transport.