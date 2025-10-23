Memorandum pentru noul pod rutier peste Prut între Bumbăta-Leova

Guvernul a aprobat, joi, memorandumul pentru construirea noului pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova).

Prin acest document va putea fi negociat și semnat acordul dintre guvernele celor două țări pentru realizarea podului ce va îmbunătăți conectivitatea la nivel regional. Republica Moldova va fi conectată la rețeaua rutieră primară și secundară de transport de pe teritoriul României și, implicit, la rețeaua TEN-T.

De asemenea, noul pod va crește capacitatea de operare a fluxului de transport marfă, precizează Executivul, într-un comunicat. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru podul rutier se află într-un stadiu avansat, contractul fiind semnat la data de 24 februarie.

Ordinul de începere a fost emis pe 19 martie, cu o durată de execuție de 12 luni, termenul final de predare fiind 19 martie 2026.

Acordul conține inclusiv prevederi referitoare la: protecția mediului, fluidizarea traficului, finanțarea obiectivului, asigurarea terenului de construcție, regimul fiscal și vamal, trecerea frontierei de stat și facilitarea accesului la obiectiv, soluționarea diferendelor.

Este necesară și constituirea unui grup de lucru comun, care să analizeze și să soluționeze aspectele tehnice privind interconectarea podului cu infrastructura rutieră. În baza acordului, se va înființa o comisie mixtă pentru coordonarea tuturor activităților.

Conexiunile cu rețeaua rutieră de pe teritoriul României se vor realiza la nord, cu drumul transregio Tișița-Albița. Acesta va contribui la fluxul de trafic spre și dinspre PTF Leușeni-Albița: Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani. Totodată, va prelua mașinile de pe Autostrada A8: Târgu Mureș-Leghin-Moțca-Ungheni, prin drumul transregio Vaslui-Iași-A8.

La sud, prin DN24A, se preia traficul rutier de pe drumul transregio Tecuci-Galați și variantele de ocolire adiacente. De asemenea, se poate face conexiunea cu drumul expres Brăila-Galați care facilitează accesul către drumul expres Focșani-Brăila.

Deci, pe de o parte, legătura cu A7, dar și accesul spre podul peste Dunăre de la Brăila, prin conexiune cu drumul expres către Constanța, implicit zona portuară a Mării Negre.