Memorandumul Oanei Gheorghiu privind reforma companiilor de stat, aprobat. Bolojan: „Se decide care vor fi reorganizate prin fuziune, divizare, transformare și care vor fi lichidate”

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, Memorandumul privind reforma companiilor de stat, document care cuprinde și lista cu primele 17 companii care vor fi analizate pentru acest proces.

Premierul Ilie Bolojan: „Am făcut o analiză în săptămânile trecute, avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate.

Prin memorandumul aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate, cu reformele necesare în așa fel încât să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari.

De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate. Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet. V-aș spune doar câteva nume, pentru că lista vi se va comunica imediat după ședință. Este vorba, din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie, de compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale București, și așa mai departe.

Iar luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabil pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară. Se va colabora cu agenția care monitorizează performanța în așa fel încât, de exemplu, în cursul anului viitor să nu mai avem situația pe care am întâlnit-o anul acesta în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârșit de an, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru, să fie ținte cât se poate de clare pentru responsabilii acestor companii și un parcurs clar care să însemne măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performanței acestora”.

Comunicatul Executivului:

Memorandum cu tema: Redefinirea rolului Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 – Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat din Componenta 14 – Buna guvernare din Planul național de redresare şi reziliență (PNRR), constituit prin Decizia Prim-Ministrului nr. 366/2022;

– Aprobarea listei cu primele 17 întreprinderi publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9.

Prin acest Memorandum inițiat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, Guvernul a aprobat, la propunerea ministerelor tutelare, lista primelor 17 întreprinderi publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru reformă și a definit mai clar rolul acestei structuri guvernamentale în ceea ce privește coordonarea, monitorizarea întregului proces de analiză, evaluare și implementare a reformei întreprinderilor publice.

Cele 17 companii sunt:

1. Societatea Electrocentrale Grup (Ministerul Energiei)

2. Societatea Electrocentrale București (Ministerul Energiei)

3. Societatea OIL Terminal (Ministerul Energiei)

4. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) (Ministerul Energiei)

5. CFR Marfă (MTI)

6. ROFERSPED – filială a CFR Marfă (MTI)

7. CFR-IRLU filială a CFR Marfă (MTI)

8. Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF (MTI)

9. Societatea Feroviară de Turism SFT-CFR (MTI)

10. SNCFR – pre-insolvență (MTI)

11. CFR (MTI)

12. Societatea Telecomunicații CFR (MTI)

13. Tipografica Filaret – filială a CNCFR (MTI)

14. CFR Călători (MTI)

15. Societatea de Reparații Locomotive CFR-SCRL Brașov – filială a CFR Călători (MTI)

16. Metrorex (MTI)

17. TAROM (MTI)

În plus, Societatea PETROTRANS este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

De asemenea, prin acest Memorandum, au fost redefinite rolul și atribuțiile Comitetului interministerial în raport cu atribuțiile exercitate de AMEPIP, precum și de atribuțiile viceprim-ministrului care coordonează reforma statului şi procesul de eficientizare a activității instituțiilor publice, în calitate de președinte al Comitetului.

Astfel, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, ca structură centrală de coordonare și monitorizare a întregului proces de analiză, evaluare și implementare a reformei întreprinderilor publice va avea următoarele atribuții:

Propune autorităților publice tutelare o metodologie unitară de analiză a performanțelor întreprinderilor publice, care trebuie aplicată de toate ministerele și întreprinderile publice, incluzând setul standard de indicatori financiari, non-financiari, operaționali și strategici;

Monitorizează întregul flux procedural, respectiv: colectarea și transmiterea datelor de către întreprinderile publice către AMEPIP, potrivit legii, și către Comitet, validarea și consolidarea analizelor privind listarea și restructurarea companiilor centrale de stat la nivelul ministerelor, integrarea finală a rezultatelor într-un Raport care se prezintă Guvernului;

Centralizează și analizează datele, pe baza informațiilor transmise de ministere și întreprinderile publice, și formulează diagnosticul preliminar și final al companiilor incluse în lista celor care vor fi cotate sau vor fi restructurate;

Identifică măsurile necesare pentru fiecare întreprindere analizată, respectiv: listarea, menținerea în activitate cu implementarea de reforme operaționale, reorganizarea, potrivit Codului civil, prin fuziune, divizare sau transformare, și înaintează Guvernului propuneri, pe baza concluziilor analizelor și în corelare cu recomandările AMEPIP;

Monitorizează implementarea măsurilor aprobate de Guvern și implementate de autoritățile publice tutelare, raportează periodic Guvernului stadiul reformei și semnalează întârzierile sau riscurile sistemice;

Asigură dialogul tehnic permanent cu AMEPIP, pentru: corelarea metodologiilor, avizarea propunerilor de reorganizare, verificarea conformității cu prevederile OUG 109/2011, armonizarea procesului de guvernanță corporativă la nivelul statului;

Coordonează analizele care necesită evaluare intersectorială (energie, transport, industrie etc.);

Comitetul poate solicita informații suplimentare direct companiilor, prin intermediul ministerelor.

Comitetul: