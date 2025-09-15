Mercedes‑Benz eCitaro Fuel Cell, prezentat în premieră într-un tur național

Daimler Truck & Bus România prezintă într-un tur național, în perioada 15 septembrie – 3 octombrie, autobuzul urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, autorităților locale și companiilor de transport public.

Versiunea cu două uși a autobuzului urban alimentat cu hidrogen a plecat în tur direct de la sediul central din Germania, pe 12 septembrie, și va face opriri în Pitești (15 septembrie), București (17 septembrie), Iași (24 septembrie), Cluj-Napoca (29-30 septembrie) și Oradea (2 octombrie). Ulterior, autobuzul va reveni în Germania, pe 6 octombrie.

Pe traseu, cei prezenți vor putea afla care sunt avantajele noului autobuz urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell și în ce fel acesta poate fi integrat în infrastructura actuală a orașelor de către autoritățile locale, aducând beneficii pentru mediul înconjurător, dar și confort și calitate în transportul public pentru locuitorii orașelor.

„Prin acest roadshow dorim să aducem mai aproape de autoritățile locale și de partenerii noștri o soluție de mobilitate urbană care îmbină inovația cu responsabilitatea față de mediu. Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell este un exemplu concret al angajamentului nostru de a susține tranziția către transportul public sustenabil în România, dar și o soluție tehnică viabilă pentru înlocuirea autobuzelor cu propulsie convenționale”, a declarat Bogdan-Eugen Aldea, manager Vânzări și Marketing Autobuze și Autocare în cadrul Daimler Truck & Bus România.

Despre eCitaro Fuel Cell

Potrivit comunicatului, Mercedes‑Benz eCitaro Fuel Cell redefinește standardele mobilității urbane sustenabile, oferind o autonomie impresionantă de până la 600 de kilometri pentru versiunea solo și aproximativ 500 de kilometri pentru cea articulată, fără necesitatea încărcării intermediare. Această performanță este posibilă datorită combinației dintre bateriile litiu-ion de ultimă generație și o pilă de combustie compactă pe bază de hidrogen, care asigură un echilibru optim între eficiență și costuri de operare.

Conceput pentru a răspunde cerințelor celor mai solicitante rute urbane, eCitaro Fuel Cell îmbină capacitatea mare de transport – până la 88 de pasageri în varianta solo și 128 în cea articulată – cu un confort remarcabil pentru pasageri și un post de conducere ergonomic, familiar șoferilor din gama Citaro. Managementul termic inteligent utilizează căldura reziduală a pilei de combustie pentru climatizarea habitaclului în sezonul rece, reducând consumul de energie, iar funcția de precondiționare la distanță asigură temperatura optimă înainte de plecare, fără a descărca bateria.

Tehnologia de propulsie este susținută de bateriile NMC3, cu o densitate energetică ridicată și posibilitate de încărcare rapidă în anumite condiții. În materie de siguranță, modelul vine echipat standard cu sisteme avansate de siguranță precum Preventive Brake Assist 2, Sideguard Assist 2 și Frontguard Assist, completate de MirrorCam și opțiuni de camere 360° sau 270°, pentru eliminarea zonelor cu vizibilitate redusa.

Designul exterior combină liniile clasice ale unui autobuz urban cu accente futuriste, iar interiorul oferă acces facil prin podeaua coborâtă, geamuri panoramice și multiple opțiuni de configurare a scaunelor. Astfel, eCitaro Fuel Cell nu este doar un mijloc de transport cu emisii zero, ci și o declarație de inovație, eficiență și confort, pregătită să răspundă provocărilor mobilității urbane de mâine.