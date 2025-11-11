Mihai Barbu a demisionat de la șefia ARF la 4 zile după ce DNA l-a plasat sub control judiciar. Grindeanu arată cu degetul la Bolojan

Mihai Barbu, trezorierususpendat al PNL, a demisionat din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), după 4 zile de când procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție.
„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, dl Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, se arată într-un comunicat al ARF transmis marți dimineață.
Instituția pe care a condus-o începând din această vară, când a fost numit de PNL pe baza algoritmului politic, gestionează proiecte de achiziționare a materialului rulant din fonduri europene în valoare de miliarde de euro și contracte de servicii publice de miliarde de lei.
Baronul PNL de Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar în dosarul afaceristului reținut de DNA, Fănel Bogos, pe care l-a dus la Bolojan la Guvern
După ce a fost suspendat din funcța de președinte al filialei PNL Vaslui și de trezorier al PNL, chiar pe 6 noiembrie când DNA l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zle, a fost nevoie de amenințările PSD pentru ca Barbu să demisioneze.
Mihai Barbu, suspendat din funcțiile deținute în PNL, pe durata controlului judiciar în dosarul de corupție
Astfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să trimită către Cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare din funcție a lui Mihai Barbu de la șefia ARF.
„Decizia de demitere a lui Barbu este la prim-ministru”, a spus Grindeanu.