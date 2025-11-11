Mihai Barbu a demisionat de la șefia ARF la 4 zile după ce DNA l-a plasat sub control judiciar. Grindeanu arată cu degetul la Bolojan

Mihai Barbu, trezorierususpendat al PNL, a demisionat din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), după 4 zile de când procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, dl Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, se arată într-un comunicat al ARF transmis marți dimineață.

Instituția pe care a condus-o începând din această vară, când a fost numit de PNL pe baza algoritmului politic, gestionează proiecte de achiziționare a materialului rulant din fonduri europene în valoare de miliarde de euro și contracte de servicii publice de miliarde de lei.

După ce a fost suspendat din funcța de președinte al filialei PNL Vaslui și de trezorier al PNL, chiar pe 6 noiembrie când DNA l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zle, a fost nevoie de amenințările PSD pentru ca Barbu să demisioneze.

Astfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să trimită către Cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare din funcție a lui Mihai Barbu de la șefia ARF.

„Decizia de demitere a lui Barbu este la prim-ministru”, a spus Grindeanu.