Miniștrii Tanczos Barna, Cseke Attila și Adrian Câciu, la Guvern cu microbuzul electric

Miniștrii Mediului, Dezvoltării și Finanțelor, Tanczos Barna, Cseke Attila și Adrian Câciu, s-au întors cu un microbuz electric, de la ședința de guvern de joi, la sediul instituțiilor pe care le conduc.

Cei trei miniștri s-au și fotografiat cu vehiculul, iar Tanczos Barna a amintit că, în curând, va lanza programul „Rabla pentru microbuze”.

Iată mesajul transmis pe Facebook:

„Astăzi ne-am întors cu Cseke Attila și Adrian Câciu de la ședința de Guvern cu una dintre mașinile finaliste ale concursului Best Electric Car România 2023. Apropo, nu doar astăzi, dar în fiecare zi mă deplasez doar cu mașină electrică în București. Viitorul aparține transportului verde, astfel că susținem achiziția de mașini electrice prin Rabla Plus, iar anul acesta vom lansa un program și pentru microbuze electrice și încurajăm transportul în comun, mersul pe bicicletă sau pe jos, nu doar în Vinerea Verde. Guvernul, UDMR are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru mașini electrice: asta facem la Ministerul Dezvoltării și la MMAP”.