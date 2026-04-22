Ministrul PSD al Transporturilor a scumpit călătoria cu metroul chiar înainte de a demisiona

Ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a scumpit călătoria cu metroul, înainte de a demisiona„la pachet” cu ceilalți membri de partid din Guvernul Bolojan.

Majorarea a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Astfel, de la 1 mai, călătoria cu metroul va costa 7 lei, în loc de 5 lei, cât este acum.

Abonamentele vor costa 140 lei, cu 40 lei mai mult decât acum.

Abonamentul pe 24 de ore va fi 18 lei, față de 12 lei.

Abonamentul pe 6 luni va costa 700 de lei, iar cel pentru un an, 1.300 de lei.

Elevii și studenții vor beneficia în continuare de gratuitate.