Modificări ale Codului Rutier, de la 1 iulie – punctul de amendă și testele pentru reducerea suspendării permisului

Două modificări ale Codului Rutier se aplică începând de miercuri, 1 iulie. Este vorba despre punctul de amendă și testele pentru reducerea suspendării permisului.

Punctul de amendă crește la 216,25 de lei, de la 202,5 lei, reprezentând, valoric, 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Iar conform HG 146/2026, salariul minim se majorează, de la 1 iulie, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei,

Tot de la 1 iulie, testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV), informează Brigada Rutieră.

Condițiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleași: testul trebuie promovat, șoferul – să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și să nu aibă amenzi contravenționale la regimul rutier neplătite.