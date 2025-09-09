Modificări în circulația unor trenuri, cu transbordare auto, în perioada 6-25 octombrie

În perioada 6-25 octombrie, vor interveni modificări în circulația trenurilor IR 1539 Oradea-Arad-Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord-Arad-Oradea, cu transbordare auto, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei-Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord-Arad), informează CFR.

Astfel, în afara zilelor de duminică, trenul IR 1539 Oradea-Arad-Timișoara Nord va circula conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea-Arad, iar pe distanța Arad-Timișoara Nord se va asigura transbordarea cu mijloace auto a călătorilor.

De asemenea, la trenul R 3117 Timișoara Nord-Arad-Oradea, se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord-Arad, iar pe distanța Arad-Oradea va circula conform graficului din Mersul Trenurilor.

În aceste condiții, compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri.