Motorina se scumpește zilnic, până promulgă Nicușor Dan legea privind acciza dinamică. Transportatorii acuză

Motorina s-a scumpit în fiecare zi din ultima săptămână, chiar dinainte ca Parlamentul să adopte, pe 29 iulie, legea privind acciza dinamică. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va promulga actul normativ în această săptămână.

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) reclamă că la pompă sunt practicate „prețuri speculative”.

Într-un comunicat, FORT acuză că „în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice”. „Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăsește în prețul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele și milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, spun reprezentanții federației. Ei atrag atenția că „un preț corect la motorină nu este doar problema transportatorilor; este o condiție esențială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflației și pentru păstrarea competitivității companiilor românești”.

„FORT/ IMM România solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților, astfel încât acestea să reflecte evoluția reală a pieței și să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive?

Solicităm Parlamentului României, Guvernului României și Consiliului Concurenței: • analizarea urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile; • măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței reale pe piață”, se mai arată în comunicat.

FORT/ IMM România dă asigurări că va continua să susțină interesele transportatorilor și ale economiei românești – „cu argumente, responsabilitate și fermitate”.

Carburanții se scumpesc, în așteptarea apicării accizei dinamice, iar Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) reclamă prețuri speculative la pompă.

solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților și cer o analiză urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile, într-un comunicat transmis de FORT.

‘FORT solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților, astfel încât acestea să reflecte evoluția reală a pieței și să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței: analizarea urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței reale pe piață”, arată comunicatul.

Transportatorii spun că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăsește în prețul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele și milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, explică reprezentanții FORT.

Aceștia consideră că un preț corect la motorină nu este doar problema transportatorilor, ci „este o condiție esențială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflației și pentru păstrarea competitivității companiilor românești”.