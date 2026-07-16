MTI a aprobat Studiul de fezabilitate pentru drumul radial DR1 – Vest Expres

Ministerul Transporturilor a aprobat Studiul de fezabilitate pentru drumul radial al Bucureștiului DR1 – Vest Expres, care va prelungi B-dul Timişoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domneşti.

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, precizează într-o postare pe Facebook: „Acest drum radial va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre Bucureşti şi zona metropolitană. Va aduce soluţii tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului şi conectarea acestuia cu parcările Park& Ride amplasate în nodurile rutiere”.

„Vorbim despre o investiţie de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea Bucureşti-Ilfov”, adaugă Horaţiu Cosma.

Drumul de aproape 10 km presupune două benzi pe sens pentru traficul rutier, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete. Totodată, artera va avea 6 noduri rutiere denivelate, parcări de tip Park& Ride în toate nodurile principale, conexiune directă cu Autostrada A0, precum şi sisteme inteligente de management al traficului.

Soluții tehnice în premieră

Horaţiu Cosma mai precizează că proiectul include soluţii tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului şi conectarea acestuia cu parcările Park& Ride amplasate în nodurile rutiere. Astfel, tot mai mulţi locuitori din zonă vor putea lăsa maşina ca să continue călătoria rapid şi eficient cu transportul public.

„Regiunea metropolitană Bucureşti are nevoie de infrastructură modernă, care să reducă timpii petrecuţi în trafic, să crească siguranţa circulaţiei şi să ofere alternative reale la deplasarea exclusiv cu autoturismul.

DR1 – Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 şi de localităţile din jur, contribuind la dezvoltarea unei reţele moderne de transport pentru milioane de oameni”, conchide Horațiu Cosma.