Nazare a semnat al doilea împrumut BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat al doilea împrumut de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru Autostrada Sibiu-Pitești, după un prim contract similar încheiat în octombrie 2025.

BEI își continuă, astfel, sprijinul acordat României pentru construirea primei autostrăzi care traversează Munții Carpați și asigură legătura rutieră între Sibiu și Pitești, pe o lungime totală de 122 de kilometri, contribuind la creșterea conectivității regionale și naționale.

„Ssprijinul BEI reflectă încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiții majore în condiții financiare avantajoase’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Autostrada Sibiu-Pitești reprezintă un proiect strategic al rețelei rutiere naționale, fiind inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere, precum și stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează.

„Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu-Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, completată de contribuția națională.

Aceasta este susținută inclusiv prin împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții. Fondurile atrase vor sprijini acoperirea necesarului de finanțare de la bugetul de stat pe parcursul implementării investiției” informează ministerul, printr-un comunicat.

Implementarea proiectului a început în anul 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează realizarea proiectului, iar implementarea este asigurată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Prin această finanțare, Ministerul Finanțelor continuă să valorifice instrumentele oferite de instituțiile financiare europene pentru susținerea investițiilor strategice în infrastructura de transport, în condiții financiare avantajoase, contribuind la dezvoltarea durabilă a României’, se subliniază în comunicat.