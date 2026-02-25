Noi reglementări la impozitul pentru mașinile înmatriculate și vândute în același an calendaristic

Guvernul a stabilit, prin OUG, un singur termen de plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic: data înstrăinării vehiculului.

Potrivit Ordonanței de urgență (OUG) privind reforma administrației, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport.

Totodată, acesta va preciza că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, el nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii.

Dacă un contribuabil solicită în cursul anului fiscal radierea la cerere a unui mijloc de transport, iar în anul următor solicită reînmatricularea acestuia, el va datora impozitul pe mijlocul de transport pentru întregul an fiscal în care vehiculul se reînmatriculează.

„Scopul acestor modificări este clarificarea și simplificarea modalității de calcul și plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate și vândute în același an, prin stabilirea unui singur termen. Totodată, se urmărește îmbunătățirea procedurii de radiere din circulație, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietari, precum și eliminarea obligației de plată a impozitului după radiere”, potrivit reprezentanților Ministerului Dezvoltării, autori ai noii ordonanțe.