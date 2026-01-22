Nokian Tyres Betula, anvelopa-concept care conține, în premieră, materie primă obținută din resturi de coajă de mesteacăn

Nokian Tyres lansează anvelopa-concept Nokian Tyres Betula, care conține o materie primă revoluționară, obținută din coajă de mesteacăn.

Materialul regenerabil, dezvoltat de compania suedeză Reselo, valorifică reziduurile provenite din industria globală a celulozei, hârtiei și placajului. Utilizarea acestei substanțe în fabricarea unei anvelope reprezintă o premieră în industrie.

Materialul este integrat în compusul benzii de rulare a anvelopei-concept, iar impactul asupra sustenabilității este unul considerabil: 93% pondere totală a materialelor regenerabile și reciclate.

Noul material este privit în primul rând ca un element menit să îmbunătățească performanța. Anvelopa-concept, care folosește designul benzii de rulare a anvelopei de iarnă fără crampoane Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, a fost testată în centrele de testare Nokian Tyres din Ivalo, Laponia, precum și în Nokia, Finlanda, cu rezultate promițătoare.

„Încă de la început, potențialul materialului pentru producția de anvelope a fost evident. Anvelopa-concept Nokian Tyres Betula confirmă aplicabilitatea sa și conturează perspective pentru utilizare la scară comercială în viitor. Mai mult, materialul nu este doar sustenabil, ci conform testelor noastre, poate chiar să îmbunătățească performanța anvelopelor”, spune Teemu Soini, vicepreședinte, Inovații & Dezvoltare, Nokian Tyres.

Anvelopa-concept Nokian Tyres Betula reprezintă un pas important către obiectivul Nokian Tyres de a crește proporția materialelor reciclate și regenerabile în anvelope la 50% până în 2030. Prin dezvoltarea de soluții sustenabile, Nokian Tyres își propune să stabilească noi standarde de responsabilitate față de mediu în întreaga industrie a anvelopelor. Atingerea acestor ținte depinde de parteneriate puternice, precum colaborarea cu Reselo.

„Pentru Reselo, acest parteneriat reprezintă mult mai mult decât un proiect tehnic de dezvoltare. Anvergura industriei de anvelope și abordarea sa tradițional conservatoare o transformă într-un domeniu provocator, dar esențial pentru inovația în materie de cauciuc. Avansarea colaborării cu Nokian Tyres la nivelul următor este pentru noi un motiv de mare mândrie. Coaja de mesteacăn este un flux secundar al industriei forestiere, disponibil în cantități mari în țările nordice, iar pas cu pas lucrăm împreună pentru produse mai performante și mai sustenabile, având circularitatea în centrul procesului”, afirmă Josefin Larsson, CEO Reselo.

Colaborarea dintre Nokian Tyres și Reselo a început încă din 2023, când compania de științe biomateriale a câștigat competiția Nokian Tyres FAST RACE BIG CHANGE, dedicată inovațiilor sustenabile în domeniul anvelopelor. În 2024, Nokian Tyres a semnat un acord de dezvoltare cu Reselo pentru a continua perfecționarea materialului lor regenerabil pentru producția de anvelope. Proiectul de dezvoltare continuă și după lansarea anvelopei-concept.

Anvelopele-concept sunt o parte importantă a procesului de dezvoltare a produselor, permițând testarea de noi materiale, tehnologii și idei de design înainte de producția comercială. În 2022, compania a introdus anvelopa-concept Nokian Tyres Green Step, cu un design ambițios care includea 93% materiale reciclate sau regenerabile.

În 2024, a lansat Nokian Tyres Green Step Ligna, care conține o alternativă regenerabilă pe bază de lignină la carbonul negru tradițional. Anvelopa Nokian Tyres Seasonproof 2, lansată în 2025 pentru piața Europei Centrale, are cel mai mare procent de materiale regenerabile și reciclate din portofoliul comercial al Nokian Tyres, ajungând până la 38%.