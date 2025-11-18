Nokian Tyres confirmă viitorul industriei sustenabile – prima fabrică de anvelope din lume, cu zero emisii de CO2, la Oradea

Nokian Tyres a organizat un eveniment dedicat sustenabilității și viitorului producției industriale responsabile, confirmând statutul fabricii sale din Oradea ca fiind prima unitate de producție de anvelope din lume, cu zero emisii de CO2.

Întâlnirea a reunit principalii reprezentanți instituționali din România pentru a explora direcțiile viitoare ale producției sustenabile, punând un accent deosebit pe inovațiile de mediu integrate în proiectarea și operarea fabricii din Oradea.

Evenimentul a fost deschis de Susanna Tusa, Director General Nokian Tyres România, și a continuat cu prezentări și discursuri susținute de Paolo Pompei, Președinte și CEO Nokian Tyres, de Excelența Sa Leena Liukkonen, Ambasadorul Finlandei în România, de oficiali guvernamentali și locali, precum și de Teppo Huovila, VP Calitate și Sustenabilitate în cadrul Nokian Tyres.

Cu o investiție totală de aproximativ 650 de milioane de euro – una dintre cele mai mari investiții străine din România din ultimii ani – fabrica din Oradea se întinde pe o suprafață de 54 de hectare și are în prezent aproximativ 530 de angajați, majoritatea din județul Bihor. Aceasta găzduiește și o unitate de depozitare și distribuție a anvelopelor, destinată în principal piețelor din Europa Centrală și de Sud.

Primele anvelope, livrate din fabrică în martie 2025

Primele anvelope au fost livrate din fabrică în martie 2025. Se estimează că aproximativ un milion de anvelope vor fi produse în 2025. Fabrica operează în prezent în patru schimburi, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, susținând creșterea treptată a producției, care avansează conform planului. Etapa de creștere va continua până la atingerea capacității maxime de 6 milioane de anvelope, preconizată pentru sfârșitul anului 2027.

„Fabrica noastră din România reprezintă una dintre cele mai strategice investiții pe care Nokian Tyres le-a făcut în ultimii 20 de ani. Aceasta combină tehnologii de ultimă generație, colegi extrem de calificați și operațiuni sustenabile. Ne așteptăm ca această nouă unitate de producție să asigure în curând peste 80% din vânzările noastre pe piața europeană și, până în 2028, să devină cea mai mare fabrică a noastră“, a declarat Paolo Pompei, președinte și CEO Nokian Tyres.

Fabrica Nokian Tyres de la Oradea funcționează exclusiv pe bază de energie cu zero emisii de CO2, eliminând complet combustibilii fosili din procesul de producție. Toată energia electrică utilizată la fabrica din Oradea este fără emisii de CO2.

Sustenabilitate

O parte din energia electrică este generată de unitățile fotovoltaice amplasate în incintă. Aburul necesar vulcanizării anvelopelor este produs de cazane electrice inovatoare, care folosesc energie electrică 100% fără emisii de CO2, în locul combustibililor fosili precum cărbunele sau gazul. În plus, procesul de producție a anvelopelor este foarte eficient energetic, utilizând doar tehnologie și utilaje de ultimă generație.

Fabrica sprijină compania în atingerea unuia dintre principalele obiective de sustenabilitate: reducerea emisiilor absolute Scope 1 și 2 cu 42% față de nivelurile din 2022, până în 2030. Pe termen lung, obiectivul companiei este atingerea nivelului net-zero al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050.

Recent, a obținut Certificarea Internațională de Sustenabilitate și Carbon (ISCC) PLUS. Această certificare permite utilizarea de materii prime sustenabile, certificate ISCC PLUS, în procesul de producție a anvelopelor. Utilizarea acestor materiale sprijină compania în atingerea unuia dintre obiectivele sale cheie de sustenabilitate: creșterea proporției de materii prime reciclate sau regenerabile în anvelope până la 50% până în 2030.

„Suntem mândri să facem parte din comunitatea Oradea și să demonstrăm că investițiile sustenabile pot aduce beneficii reale atât pentru mediu, cât și pentru economia locală. Dorim să inspirăm și alte companii să urmeze acest drum și să contribuie la construirea unui viitor în care sustenabilitatea este regula, nu excepția”, a adăugat Susanna Tusa, director general Nokian Tyres România.

Evenimentul le-a oferit participanților ocazia de a explora unitatea de producție și de a înțelege cum tehnologiile inovatoare fac posibilă operarea fără emisii de CO2. Discuțiile au abordat lecțiile învățate în operarea fabricii, provocările și oportunitățile sustenabilității în industria auto, precum și modul în care parteneriatele strategice pot accelera tranziția verde la nivel regional și european.