Nokian Tyres lansează un tip revoluționar de anvelopă de iarnă cu crampoane, care se adaptează automat la schimbările de temperatură

Nokian Tyres deschide o nouă eră a condusului în sezonul rece, cu prima anvelopă de iarnă cu crampoane din lume care se ajustează automat la schimbările de temperatură: Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01.

Nokian Tyres a inventat anvelopa de iarnă în 1934 și a lansat prima anvelopă Hakkapeliitta® acum 90 de ani, în 1936. La nouă decenii după nașterea legendarei familii de anvelope de iarnă Hakkapeliitta, cea mai nouă generație revoluționează condusul pe timp de iarnă și transformă în realitate un efort de cercetare de zeci de ani: construirea unei anvelope cu crampoane care se adaptează la condițiile de drum.

Acest produs revoluționar la nivel global, creat de inventatorul anvelopei de iarnă, oferă Aderență Adaptativă la Cerere datorită Tehnologiei Double Action Stud. Pe măsură ce temperatura se schimbă, crampoanele se reglează automat între modul ON și modul OFF. Această inovație este prima de acest fel în industria anvelopelor, continuând moștenirea Nokian Tyres ca pionier al condusului pe timp de iarnă. Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 este concepută pentru autoturisme, crossovere și vehicule utilitare sport. Este certificată cu simbolurile Three-Peak Mountain Snowflake și Ice Grip.

„Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 reprezintă una dintre cele mai mari inovații ale companiei noastre de la introducerea primei anvelope de iarnă, acum mai bine de 90 de ani”, spune Paolo Pompei, președinte și CEO Nokian Tyres. „Această nouă anvelopă de iarnă reușește ceea ce înainte era considerat imposibil: o anvelopă cu crampoane care răspunde la schimbările de temperatură pentru a oferi siguranță maximă, protejând în același timp drumul.”

Tehnologia revoluționară a crampoanelor reprezintă materializarea unui concept vizionar pe care Nokian Tyres l-a prezentat în 2014: o anvelopă de iarnă cu crampoane retractabile. De atunci, experții companiei au lucrat neobosit în întreaga lume pentru a transforma această tehnologie în realitate, testând mii de prototipuri de anvelope într-o gamă largă de condiții, de la laboratoare interioare și zone urbane, până la renumitul centru arctic de testare al companiei din Ivalo, Finlanda și Centrul de testare Hakka Ring din Spania.

Rezultatul este o anvelopă care reduce uzura drumului cu până la 30 la sută comparativ cu predecesoarea sa. Aderența pe gheață se îmbunătățește cu până la 10 la sută, iar aderența pe carosabil umed cu până la 5 la sută, făcând din Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01o victorie atât pentru siguranță, cât și pentru sustenabilitate. În același timp, Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 reduce nivelul de zgomot cu până la un decibel, oferind o călătorie mai silențioasă și mai confortabilă. Aceste îmbunătățiri sunt concepute pentru a diminua incertitudinea consumatorilor care preferă anvelopele cu crampoane, dar sunt îngrijorați de uzura drumului sau de nivelul de zgomot.

„Cu ajutorul noii anvelope Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01, ne-am propus să regândim ce poate fi o anvelopă de iarnă cu crampoane. Nu am vrut să alegem între o aderență superioară pe gheață și o uzură redusă a drumului, un compromis des întâlnit în dezvoltarea anvelopelor de iarnă”, a afirmat Mikko Liukkula, Development Manager la Nokian Tyres, care a supervizat evoluția anvelopei, desfășurată pe parcursul mai multor ani, de la concept la realitate.

„În locul unui compromis, am dezvoltat o soluție în care aderența se ajustează automat în funcție de temperatură, oferind siguranță maximă atunci când este nevoie și un contact cu drumul mai controlat și mai delicat atunci când nu este necesar. Acest lucru îi ajută pe șoferi să facă față unei vremi de iarnă mai imprevizibile ca niciodată, în timp ce navighează prin noile reglementări legate de impactul anvelopelor asupra carosabilului”.

Compusul benzii de rulare a anvelopei este alcătuit parțial din materiale regenerabile, precum cauciuc natural, rășină bio și uleiuri pe bază biologică, inclusiv materiale derivate din rășină de pin și ulei de rapiță.”

Noua anvelopă Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 va fi disponibilă pentru consumatori începând din toamna anului 2026, principalele piețe vizate fiind țările nordice și America de Nord. Anvelopa va fi produsă în fabrica din Nokia, Finlanda.