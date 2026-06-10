Noul BYD DOLPHIN G DM-i aduce tehnologia plug-in Super Hybrid și redefinește segmentul B

BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă (NEV), prezintă DOLPHIN G DM-i, un model revoluționar pentru segmentul B din Europa.

Echipat cu tehnologia Super Hybrid DM, o inovație emblematică BYD, DOLPHIN G DM-i îmbină dimensiunile compacte cu versatilitatea unui autovehicul de familie și autonomia de peste 100 km în regim 100% electric, devenind o propunere unică în clasa supermini, potrivit unui comunicat.

DOLPHIN G DM-i este conceput pentru clienții care își doresc un automobil compact accesibil, ce combină rularea fără emisii a unui model 100% electric cu flexibilitatea maximă oferită de un hibrid pe distanțe lungi. Tehnologia BYD Super Hybrid DM oferă o experiență de condus specifică unui autovehicul electric, cu accelerații puternice și line datorită motorului electric montat în față, iar bateria Blade asigură o autonomie suficientă pentru deplasările zilnice, fără a fi nevoie deloc de benzină.

Pentru drumurile lungi, DOLPHIN G DM-i își gestionează inteligent sistemul hibrid pentru a oferi o flexibilitate care depășește posibilitățile modelelor supermini convenționale cu motoare termice. Cu bateria complet încărcată, modelul poate atinge un consum mixt ponderat de numai 1,4 l/100 km și o autonomie de până la 1.040 km cu o încărcare completă și un plin de benzină. Această combinație de eficiență și autonomie extinsă este unică în segmentul B și transformă primul model dezvoltat de BYD special pentru Europa într-un progres real în democratizarea mobilității sustenabile bazate pe energie nouă.

„Segmentul B european este unul dintre cele mai importante segmente ale pieței, iar prin DOLPHIN G DM-i ne propunem să redefinim așteptările clienților de la un autovehicul compact în era electrică. Prin integrarea unei autonomii electrice generoase, a tehnologiei hibride inteligente și a unor funcții digitale avansate într-un automobil compact și accesibil, facem mobilitatea sustenabilă mai inteligentă, mai practică și disponibilă pentru mult mai mulți europeni. Iar când aducem atât de multe calități remarcabile și dotări noi într-un segment important al pieței, devine clar de ce spunem: «Nu este doar o mașină, este un BYD!»”, a declarat Stella Li, Executive Vice President BYD.

COMPACT, DAR PRACTIC: DOLPHIN G ARE DESIGNUL POTRIVIT PENTRU EUROPA

Designul primului hatchback BYD din segmentul B are toate atuurile pentru a atrage clienții europeni. Cu o lungime de 4.160 mm și o lățime de 1.825 mm, modelul are o prezență solidă pe șosea, care sugerează sportivitate și stabilitate, păstrând în același timp dimensiuni potrivite pentru manevrare și parcare ușoară în oraș. Dimensiunile sale generale, cu 170 mm mai scurt decât SUV-ul ATTO 2 DM-i și poziționat ferm în zona modelelor supermini europene, fac din DOLPHIN G DM-i cel mai compact model BYD Super Hybrid DM-i.

Partea frontală marchează cea mai recentă evoluție a designului BYD inspirat de ocean, cu linii fluide și o integrare elegantă a prizelor de aer pentru sistemul de propulsie Super Hybrid în zona inferioară a barei de protecție. Acestea sunt completate de nervuri mai ferme, aproape verticale, către extremități, care accentuează aspectul robust și creează impresia unui autoturism mai lat.

Privit din lateral, modelul are o linie de umăr unică, care urcă din zona aripii față către partea din spate, iar suprafețele curate ale portierelor, în partea inferioară, contribuie la conturarea unei talii vizuale mai suple. După linia de închidere a portierei spate apare și un detaliu distinctiv, cu o ușoară „ruptură” ascendentă, care se joacă vizual cu montantul C pentru a crea impresia de mișcare în sus și pentru a evidenția designul plafonului „plutitor”.

Jantele din aliaj de 16 inchi pentru versiunile Active și Boost, de 18 inchi bicolore pentru Comfort și de 18 inchi negru lucios pentru Sport contribuie, la rândul lor, la aspectul mai dinamic al modelului DOLPHIN G.

În partea din spate, o bandă pe toată lățimea caroseriei integrează logo-ul BYD și blocurile optice LED, fiind completată de o bară de protecție inferioară sculptată și de un spoiler de plafon discret, care găzduiește și al treilea stop de frână.

La interior, accentul cade pe spațiu, simplitate și ușurință în utilizare. Planșa de bord are linii orizontale curate, gândite să amplifice vizual lățimea habitaclului, cu fantele sistemului automat de climatizare integrate discret în cele două extremități.

Panoul de instrumente digital de 8,8 inchi este integrat în liniile fluide care traversează bordul, în timp ce ecranul sistemului de infotainment, de 10,1 sau 12,8 inchi, este poziționat în relief față de consolă, pentru acces facil. Selectorul de viteze este montat pe coloana de direcție, eliberând spațiu între scaunele din față pentru o zonă de depozitare pe două niveluri, cu separator pentru obiecte mici, suport pentru pahare și, pe majoritatea versiunilor, pad de încărcare wireless pentru smartphone.

O linie simplă de butoane, amplasată la baza planșei de bord, permite controlul rapid al funcțiilor esențiale, precum dezaburirea parbrizului și modurile de condus ale autovehiculului.

Arhitectura inteligentă și ampatamentul de 2.610 mm, mai generos decât al oricărui rival cu propulsie convențională al modelului DOLPHIN G DM-i — permit o utilizare excelentă a spațiului interior. Rezultatul este un habitaclu de top în segment, cu loc suficient pentru cinci adulți și un portbagaj de 425 de litri, mai mare decât cel al multor hatchback-uri de familie din clasa superioară.

Volumul include și un compartiment discret de 45 de litri sub podeaua portbagajului, iar capacitatea totală poate crește până la 1.225 de litri prin rabatarea banchetei spate fracționate 40:60. În plus, lateralele portbagajului sunt prevăzute cu cârlige fixe pentru fixarea în siguranță a sacoșelor de cumpărături.

SUPER HYBRID DM – EXPERIENȚĂ DE CONDUS ELECTRICĂ, CU AUTONOMIE EXTINSĂ

DOLPHIN G DM-i valorifică potențialul tehnologiei BYD Super Hybrid DM, dezvoltată intern, pentru a oferi câștiguri importante la nivel de eficiență, autonomie flexibilă și performanță. Spre deosebire de sistemele plug-in hybrid tradiționale, arhitectura DM de la BYD este orientată în primul rând către propulsia electrică, ceea ce înseamnă că, în majoritatea situațiilor, roțile sunt antrenate de motorul electric cu cuplu ridicat.

Astfel, mașina oferă o experiență de condus silențioasă și promptă, similară unui autovehicul 100% electric, în timp ce motorul pe benzină Xiaoyun de 1,5 litri poate funcționa în cel mai eficient mod posibil și menține bateria Blade încărcată.

Denumirea „DM-i” a tehnologiei Super Hybrid vine de la „Dual Mode Intelligence”, însă această formulare simplifică un sistem complex, care include două motoare electrice: unul pentru propulsie și unul cu rol de generator, un motor pe benzină și o gestionare permanentă prin unități de control al puterii, pentru a livra echilibrul optim între performanță și eficiență. Există, într-adevăr, două moduri principale de funcționare – modul „EV” și modul hibrid „HEV” – însă cel de-al doilea poate opera în mai multe scenarii.

În modul „EV”, mașina funcționează asemenea unui autoturism 100% electric, folosind exclusiv energia stocată în baterie și fără a porni motorul pe benzină până când nivelul de încărcare al bateriei scade. Propulsia este asigurată doar de motorul electric, care poate recupera, la rândul său, energia ce s-ar pierde în mod normal la frânare, contribuind astfel la reîncărcarea bateriei.

Atunci când șoferul selectează modul „HEV” sau „Hybrid”, ori când autovehiculul îl activează automat din cauza nivelului scăzut al bateriei, sistemele inteligente preiau controlul și comută între cinci configurații de funcționare, în funcție de factori precum nivelul de încărcare al bateriei și condițiile de rulare.

1) Atunci când este nevoie de rulare eficientă la viteze ridicate, motorul electric de propulsie poate antrena roțile folosind energie nu doar din baterie, ci și de la motorul-generator, care este alimentat la rândul său de motorul pe benzină.

2) Atunci când solicitările de performanță sunt mai reduse, iar nivelul de încărcare al bateriei este scăzut, doar o parte din energia produsă de motorul-generator este transmisă către motorul de propulsie, restul fiind direcționat către reîncărcarea bateriei.

Sistemul include, de asemenea, un ambreiaj între motorul termic și roți, care se poate cupla pentru a permite celelalte trei configurații de funcționare, toate selectate, la rândul lor, de controlerele inteligente ale autovehiculului, fără nicio intervenție din partea șoferului.

3) În timpul accelerațiilor puternice, motorul termic și motorul electric lucrează împreună pentru a antrena roțile.

4) Totodată, dacă sistemul stabilește că motorul pe benzină produce mai multă putere decât este necesar, poate folosi o parte din aceasta pentru a antrena roțile, iar surplusul îl poate direcționa către motorul electric, pentru a fi recuperat și stocat în baterie.

5) În cele din urmă, atunci când necesarul de putere la roțile motoare este egal cu puterea produsă de motorul pe benzină, acesta antrenează roțile direct, fără ca bateria să se descarce sau să se reîncarce.

În cazul modelului DOLPHIN G DM-i, motorul electric sincron cu magneți permanenți dezvoltă singur 163 CP (120 kW) și 210 Nm, permițând accelerația de la 0 la 100 km/h în doar 8,3 secunde. Acest nivel de performanță face ca DOLPHIN G DM-i să fie la fel de capabil pe drumuri extraurbane și pe autostradă, la fel cum este în traficul urban.

DOLPHIN G DM-i este disponibil cu două dimensiuni ale bateriei Blade. Versiunea Active are o capacitate de 7,42 kWh, oferind o autonomie 100% electrică de 40 km conform standardului WLTP combinat și o autonomie totală combinată de 1.020 km. Edițiile Boost, Comfort și Sport sunt echipate cu o baterie Blade de 18,3 kWh, care extinde autonomia pur electrică la 105 km și autonomia totală combinată la 1.040 km, reducând în același timp emisiile de CO₂ de la 60 g/km la doar 32 g/km.

Modelul Active este echipat cu un încărcător la bord de 3,3 kW, care poate încărca complet bateria, de la 15% pana la 100%, în puțin sub trei ore. Versiunile Boost, Comfort și Sport cresc puterea de încărcare la 6,6 kW și oferă inclusiv posibilitatea de încărcare rapidă DC la 39 kW, prin care bateria de 18,3 kWh ajunge de la 10% la 80% în doar 26 de minute.

PATRU NIVELURI DE ECHIPARE, TOATE CU TEHNOLOGIE ȘI DOTĂRI DE ULTIMĂ GENERAȚIE

DOLPHIN G DM-i este disponibil în trei niveluri principale de echipare, plus o ediție Sport, care adaugă un look distinctiv versiunii de top. Gama începe cu Active, echipată cu bateria Blade mai mică, de 7,42 kWh, pentru o autonomie de 40 km în regim exclusiv electric și o autonomie totală combinată de 1.020 km. Versiunea Active este dotată cu jante din aliaj de 16 inchi și include senzori de parcare față și spate, cameră video pentru mersul înapoi, precum și faruri, stopuri și lumini de zi cu tehnologie LED.

La interior, lista generoasă de dotări include un sistem de infotainment cu ecran tactil de 10,1 inchi, control vocal inteligent și integrare pentru smartphone prin Android Auto și Apple CarPlay, un panou de instrumente digital de 8,8 inchi, climatizare automată, tapițerie textilă, scaun al șoferului reglabil pe șase direcții și scaun al pasagerului față reglabil pe patru direcții, precum și două porturi USB în partea din față.

Trecerea la nivelul Boost aduce bateria Blade mai mare, de 18,3 kWh, care extinde autonomia 100% electrică a modelului DOLPHIN G DM-i la 105 km și autonomia totală combinată la 1.040 km. Această versiune primește un ecran de infotainment mai mare, de 12,8 inchi, și adaugă scaune față și volan încălzite, oglindă retrovizoare cu funcție de estompare automată, oglinzi laterale rabatabile electric, iluminare ambientală multicoloră în habitaclu, pad de încărcare wireless pentru smartphone de 15 W, fante de ventilație pentru pasagerii din spate, porturi USB de încărcare în spate și un sistem audio mai puternic, cu opt difuzoare.

Versiunea Boost introduce și funcția Vehicle-to-Load (V2L), o dotare inteligentă și neobișnuită pentru clasa supermini, care permite alimentarea dispozitivelor externe atunci când ești departe de casă, de la un aparat de cafea sau un laptop, până la instalații luminoase decorative sau chiar un grătar portabil.

DOLPHIN G DM-i Comfort aduce dotări de nivel superior, multe dintre ele întâlnite mai degrabă pe modele din segmentul C sau din clase superioare. Printre acestea se numără head-up display-ul widescreen, plafonul panoramic cu parasolar reglabil electric, luminile de curtoazie integrate în oglinzile exterioare, tapițeria mixtă din material textil și piele vegană, reglajul electric al scaunului șoferului, cu suport lombar ajustabil electric, camera cu vedere la 360° și jantele din aliaj mai mari, de 18 inchi. Sistemul de infotainment este, de asemenea, îmbunătățit prin integrarea Google, oferind acces la Google Maps și Google Assistant, precum și posibilitatea de a instala aplicații suplimentare, precum jocuri și servicii de streaming media.