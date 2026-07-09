Noul BYD SHARK aduce tehnologia Super Hybrid în segmentul pickup-urilor

Noul BYD SHARK aduce tehnologia revoluționară Super Hybrid în segmentul pickup-urilor, potrivit unui comunicat transmis redacșiei. Sistemul de propulsie, deja consacrat, oferă performanțe mult peste ceea ce pot atinge pickup-urile diesel tradiționale. Aceasta, alături de o eficiență de top în clasă și posibilitatea de a parcurge până la 90 km exclusiv în modul electric.



Cu o lungime de 5,5 metri și o cabină dublă cu cinci locuri, modelul dispune de tehnologie DMO și tracțiune integrală, pentru o autonomie pur electrică de până la 90 km și capabilități off-road excelente.

Puterea totală a sistemului, de 436 CP, permite accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar 5,7 secunde, în timp ce trenul de rulare eficient oferă o autonomie de 675 km cu bateria complet încărcată și rezervorul plin.

Sistemul Vehicle-to-Load de 6kW permite alimentarea dispozitivelor direct de la bord, prin două prize, oferind flexibilitate maximă la fața locului.

Dotările tehnologice de referință în segment includ un ecran tactil de 15,6 inchi, cel mai mare disponibil pe un pickup, plus scaune față încălzite și ventilate și head-up display.

SHARK este conceput pentru clienții care își doresc un pickup mai eficient, capabil să parcurgă multe drumuri folosind exclusiv energia electrică, dar care păstrează capacitatea de a răspunde cerințelor profesionale și unui stil de viață activ, inclusiv călătoriilor pe distanțe mai lungi.

Cu cinci locuri și o configurație double-cab, SHARK oferă un habitaclu confortabil, echipat cu tehnologiile practice specifice BYD. În plus, modelul dispune de funcția Vehicle-to-Load (V2L). Aceasta permite alimentarea unei game variate de dispozitive, pentru muncă sau timp liber, prin oricare dintre cele două prize integrate la bord.

„Suntem încântați să aducem tehnologia Super Hybrid în segmentul pickup-urilor prin modelul SHARK. Acest tip de autovehicul beneficiază cu adevărat de tehnologia noastră DMO Super Hybrid, oferind rulare exclusiv electrică, cea mai mare putere din clasă, capacități off-road excelente, eficiență remarcabilă și flexibilitate pentru călătorii pe distanțe lungi.

Iar abordarea noastră inovatoare asupra tehnologiei aduce dotări remarcabile, inclusiv funcția V2L, care poate fi de real ajutor atât la muncă, cât și în timpul liber. Piața pickup-urilor plug-in hybrid se extinde rapid, iar noi suntem convinși că SHARK va fi apreciat de clienții din întreaga Europă care își doresc un astfel de vehicul, dar nu sunt dispuși să facă compromisuri în privința eficienței sau confortului”, a declarat Stella Li, vicepreședinte executiv al BYD.

Design robust, inspirat de cea mai puternică forță a oceanului

Designul modelului SHARK emană forță și încredere. Așa cum sugerează și numele său, acesta are drept inspirație rechinul, cel mai puternic locuitor al oceanului, un animal renumit pentru agilitate și putere.

Cea mai evidentă legătură se regăsește în designul părții frontale, unde farurile poziționate sus, la marginea capotei, sunt amplasate cât mai departe unul de celălalt, spre extremitățile unei linii continue pe întreaga lățime, pentru a reproduce privirea rechinului. Grila de mari dimensiuni și secțiunea inferioară a barei de protecție preiau indicii vizuale de la gura deschisă a animalului în momentul în care atacă prada.

Profilul lateral include alte trimiteri la universul oceanic: curbura generală a liniei plafonului și cabina cu aspect puternic, parcă suspendată, evocă silueta arcuită și forța părții superioare a corpului unui rechin.

Aceste elemente sunt completate de detalii funcționale, precum treptele laterale și protecțiile din plastic de pe partea inferioară a caroseriei și de pe aripile roților. Acestea contribuie la protejarea vopselei, reducând totodată adâncimea vizuală a portierelor pentru a crea o impresie mai puternică de agilitate.

SHARK este echipat cu jante de 18 inchi și anvelope cu profil robust, care umplu aripile roților și accentuează aspectul dinamic.

În partea din spate, o bandă luminoasă pe întreaga lățime traversează haionul, iar stopurile sunt poziționate la extremitățile vehiculului și se prelungesc spre interior, sugerând protecție și forță. Cel mai mare logo BYD folosit pe un vehicul de pasageri este integrat în panoul hayonului, reluând abordarea de design de la grila frontală.

Ampatamentul total este de 3260 mm, iar consolele relativ scurte contribuie la obținerea unor unghiuri de atac și de degajare de 31°, respectiv 19,3°.

Interiorul continuă imaginea de forță a modelului, cu mânere de susținere proeminente în zona centrală a părții frontale a habitaclului, care le oferă pasagerilor un plus de siguranță atunci când SHARK rulează pe teren accidentat.

Spațiul este configurat pentru confort, cu scaunele sport din față încălzite și ventilate, materiale mai moi în zonele esențiale și un accent clar pe ușurința în utilizare. Aceasta, prin selectorul de viteze amplasat pe coloana de direcție și butoanele de mari dimensiuni, ușor de accesat chiar și cu mănuși.

Planșa de bord se diferențiază de convențiile segmentului pickup prin configurația cu două ecrane specifică BYD: un instrumentar de bord digital de 10,25 inchi, o altă raritate în acest segment, și cel mai mare ecran de infotainment din clasă, un display clar de 15,6 inchi, poziționat proeminent pe bord.

Pasagerii din spate nu vor avea senzația că stau pe locuri de clasa a doua, așa cum se întâmplă în pickup-urile convenționale. Podeaua complet plată a modelului SHARK oferă mai mult spațiu pentru trei perechi de picioare, în timp ce spațiul pentru genunchi de aproape 90 cm se completează cu un nivel excelent al spațiului la cap și la coate.

Unghiul spătarului banchetei din spate este de 27°, similar celui dintr-un autoturism, și rezultă un ambient mai apropiat de cel al unui SUV de familie de dimensiuni mari decât într-un pickup obișnuit.

Super Hybrid DMO îmbină performanțele pe orice tip de teren cu eficiența

Tehnologia Super Hybrid s-a bucurat deja de un succes important în rândul clienților europeni prin modelele BYD DM-i, precum SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i Touring și SEALION 5 DM-i. Acum, aceleași principii de performanță și eficiență sunt aplicate unui vehicul capabil să traverseze terenuri mai dificile, prin tehnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road.

Super Hybrid DMO include două motoare electrice: unul pe puntea față, cu 231 CP și un cuplu de 310Nm, și unul pe puntea spate, care dezvoltă 204 CP și 340Nm. Puterea maximă combinată a sistemului este de 436 CP, cu un cuplu de 650Nm, suficient pentru o accelerație 0-100 km/h demnă de o mașină sport, în doar 5,7 secunde.

SHARK poate îmbina aceste performanțe puternice cu eficiența în utilizarea de zi cu zi deoarece sistemul său de propulsie DMO este proiectat, la fel ca DM-i, pentru a oferi o experiență de condus orientată prioritar către rularea electrică.

Astfel, motorul pe benzină turbo, cu patru cilindri și capacitate de 1,5 litri, montat longitudinal, funcționează în cea mai mare parte a timpului ca generator de energie electrică. Aceasta, fie direct pentru motoare, fie pentru bateria Blade aflată în centrul sistemului de propulsie. Separat, acesta dezvoltă 150 CP și un cuplu de 240Nm.

SHARK dispune de un șasiu pe cadru tip scară, care oferă durabilitate și o articulație mai bună a roților, iar construcția sa a fost proiectată special pentru a integra componentele esențiale ale sistemului de propulsie DMO.

Bateria Blade este integrată în platformă prin tehnologia CTC, Cell-to-Chassis, asigurând o protecție adecvată în condiții mai dificile. Tehnologia CTC contribuie, de asemenea, la creșterea semnificativă a nivelului general de siguranță al vehiculului.

Aceasta, deoarece peste 50% din construcție este realizată din oțel de înaltă rezistență, iar rigiditatea combinată a structurii modelului SHARK este de 34.048 Nm/grad.

Cu o capacitate de 32,2 kWh, bateria Blade a modelului SHARK este, de departe, cea mai mare din segmentul pickup-urilor, fiind aproape de trei ori mai mare față de cea a singurului pickup plug-in hybrid disponibil pe piața europeană.

Aceasta asigură atât o autonomie remarcabilă în modul exclusiv electric, de 90 km, un nou reper în clasă, cât și eficiență și autonomie excelente în utilizarea de zi cu zi. Cu bateria încărcată complet și rezervorul plin, SHARK poate parcurge 675 km, iar consumul ponderat WLTP Weighted Fuel Consumption este de doar 3,5 l/100 km. Chiar și cu bateria la nivelul minim, consumul rămâne la 9,6 l/100 km.

Reîncărcarea completă a bateriei de la un nivel SOC de 15% durează puțin peste trei ore atunci când vehiculul este conectat la un încărcător AC trifazat de 11 kW. Pentru încărcări mai rapide, încărcarea DC standard de 55 kW poate duce bateria de la 30% la 80% în doar 21 de minute.

„Dual Mode” din denumirea DMO se referă atât la scenariile de rulare EV, cât și la cele HEV, Hybrid, însă există patru situații de funcționare. În modul EV, motoarele electrice propulsează exclusiv vehiculul.

În modul HEV Series, utilizat de obicei în mediul urban, motorul pe benzină generează energie electrică fie pentru alimentarea motorului electric, fie pentru reîncărcarea bateriei. Atunci când este necesară o accelerație mai puternică, vehiculul poate trece în modul HEV Parallel, permițând motorului termic și motoarelor electrice să lucreze împreună pentru propulsie.

Iar atunci când vehiculul ajunge la o viteză ridicată de croazieră, de exemplu pe autostradă, motorul termic poate propulsa direct mașina, dacă aceasta este considerată cea mai eficientă modalitate de a menține viteza.

Pe lângă sistemele hibride de control, care optimizează performanța și eficiența, SHARK este echipat cu un sistem inteligent de tracțiune integrală, care gestionează livrarea puterii pe patru tipuri de teren: nisip, nămol, zăpadă și pietriș. Suspensia cu brațe duble, atât în față, cât și în spate, este proiectată pentru a combina confortul cu aptitudinile necesare pe suprafețe variate, iar sistemul Hill Descent Control este oferit standard.

SHARK are o capacitate de tractare de 2500 kg și o sarcină utilă maximă de 790 kg, fiind potrivit pentru numeroase proiecte profesionale și scenarii legate de un stil de viață activ. Bena de încărcare, cu un volum de 1.200 de litri, este suficient de generoasă pentru toate tipurile de încărcături care trebuie transportate atât la muncă, cât și în viața de zi cu zi.

Toate dotările esențiale sunt standar pe un singur nivel de echipare

SHARK este disponibil într-un singur nivel de echipare* și, așa cum se întâmplă de obicei în cazul BYD, vine cu o listă generoasă de echipamente standard și inovații, multe dintre ele noi pentru segmentul pickup. Dotările de confort ale habitaclului includ tapițerie din piele vegană, scaune față încălzite și ventilate, precum și un sistem audio Dynaudio cu 12 difuzoare.

Tehnologiile utile includ un instrumentar de bord complet digital de 10,25 inchi, completat de un head-up display, un ecran de infotainment de 15,6 inchi cu navigație, asistent vocal și Apple CarPlay și Android Auto wireless.

Totodată, includ control de la distanță prin aplicația BYD pentru preîncălzirea și prerăcirea habitaclului, un suport de încărcare wireless pentru smartphone, de 50 W, lumini de întâmpinare proiectate pe sol, senzori de parcare față și spate cu cameră cu vedere la 360°, precum și acces fără cheie și pornire fără cheie.

În plus, SHARK dispune de două prize care permit conectarea la funcția Vehicle-to-Load, (V2L). Aceasta furnizează până la 6kW de putere pentru dispozitive externe, permițând conectarea uneltelor pe șantiere sau alimentarea, în zilele petrecute departe de casă, a unor echipamente diverse, de la un espressor până la un aparat de spălat cu presiune. Funcția V2L poate fi accesată prin portul de încărcare AC al mașinii sau printr-o priză dedicată, amplasată în peretele benei.

BYD nu face compromisuri în privința siguranței, iar SHARK este echipat cu o gamă completă de sisteme de siguranță și asistență pentru șofer. Acestea includ: Cruise Control inteligent și adaptiv, avertizare și frânare la traficul din față și spate, avertizare de coliziune frontală și din spate, asistent pentru menținerea benzii cu funcție de asistență de urgență, monitorizare a unghiului mort și sistem Hill Hold Control.

În plus, SHARK este echipat cu șapte airbaguri: pentru șofer, pasagerul din față, airbag central față, două airbaguri laterale față și două airbaguri cortină laterale. Modelul include și puncte ISOFIX pentru locurile din spate, sistem de detectare a prezenței copiilor, sistem mecanic de blocare pentru siguranța copiilor și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri.

*Nivelurile de echipare menționate corespund specificațiilor pentru piața din Regatul Unit. Listele de echipamente specifice piețelor din UE vor fi confirmate ulterior.

Toate dotările esențiale sunt standard pe un singur nivel de echipare

SHARK este disponibil într-o gamă de cinci culori exterioare: nuanța standard Atlantis Blue, alături de Obsidian Black, Polar White, Grey Green și Sunrise Orange. Modelul este echipat standard cu jante din aliaj de 18 inchi, în finisaj bicolor negru/argintiu, iar opțional sunt disponibile jante de 18 inchi integral negre.

După debutul la Goodwood Festival of Speed, BYD SHARK va fi pus inițial în vânzare în Regatul Unit, înainte de a fi introdus pentru clienții din anumite piețe europene, în a doua jumătate a anului 2026.