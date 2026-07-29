Noul Marco Polo – camperul Mercedes-Benz, disponibil pentru comenzi

Noul Marco Polo, camperul Mercedes-Benz, va fi disponibil pentru comenzi, începând cu 5 august, potrivit unui comunicat transmis de producător.

Noul Marco Polo sporește confortul prin detalii noi și inteligente în zona de locuit. Actualizările includ, printre altele:

Concept îmbunătățit pentru zona de locuit și dormit: noul plafon retractabil este realizat dintr-o carcasă dublă din aluminiu, robustă și ușoară. Pe lângă stabilitatea remarcabilă, acesta oferă acum un plus de 10 cm la înălțimea interioară atunci când secțiunea extensibilă din spate este ridicată la nivelul maxim.

Concept nou de iluminare: iluminarea ambientală LED din plafonul retractabil oferă diferite scenarii de lumină, selectate de utilizator, de la lumină rece și energizantă până la tonuri calde și confortabile, în funcție de preferințele călătorilor.

În plus, începând de la finalul anului, un nou plafon culisant și, în premieră, o deschidere panoramică în materialul textil al acoperișului retractabil vor aduce și mai multă lumină naturală și aer proaspăt la interior. Noaptea, acestea oferă o vedere neobstrucționată către cerul înstelat.

Concept nou pentru marchiză: marchiza laterală complet reproiectată permite acum flexibilitate totală la montare și demontare. Acest lucru este foarte practic, de exemplu, la spălătoria auto. Manivela pentru ridicarea și coborârea manuală a marchizei este depozitată inteligent în suportul acesteia, pentru a economisi spațiu.

Sistem nou de jaluzele: pentru nopți odihnitoare și intimitate pe timpul zilei, noile soluții pot fi atașate magnetic de jur-împrejurul cockpitului, în doar câțiva pași simpli.

Infotainment la un nivel superior: noul Marco Polo oferă și o experiență acustică îmbunătățită semnificativ. Noul sistem audio, special adaptat pentru acest model, include opt difuzoare și un subwoofer, oferind un sunet clar și bogat, atât pe drum, cât și în camping. Datorită conectivității bluetooth, redarea este posibilă chiar și atunci când sistemul de infotainment este oprit.

Conectivitate și mai inteligentă decât înainte: din 2019, sistemul Mercedes-Benz Advanced Control, MBAC, a transformat Marco Polo într-un smart home. Acesta a fost acum dezvoltat în continuare și a primit funcții noi. De exemplu, iluminarea ambientală LED din acoperișul retractabil și sistemul audio actualizat pot fi acum controlate centralizat prin display-ul MBUX, sau prin aplicația MBAC pentru smartphone.

Optimizări suplimentare: mesele pliabile îmbunătățite, glisierele optimizate ale sertarelor, panoul de control redesenat al banchetei și lada frigorifică mai eficientă energetic oferă un plus de confort.

Produs la fabrica Mercedes-Benz Vans din Ludwigsfelde

Cea mai recentă actualizare marchează un moment important în istoria modelului Marco Polo. Odată cu aceasta, Mercedes-Benz se va baza integral pe producția internă: ca și până acum, autovehiculul de bază Clasa V va fi produs la fabrica Mercedes-Benz Vans din Vitoria, Spania.

Ulterior, autovehiculul va fi transformat în Marco Polo la fabrica Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, Germania. Prin integrarea conversiei în propria rețea de producție Mercedes-Benz Vans, compania asigură cele mai înalte standarde de calitate. Interconectarea mai strânsă a proceselor creează, de asemenea, potențial pentru mai multă flexibilitate și timpi de livrare mai rapizi.