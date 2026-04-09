Ofertă KLM, la aniversarea a 30 de ani pe ruta București-Amsterdam

KLM Royal Dutch Airlines, cea mai veche companie aeriană din lume care încă își păstrează numele original, aniversează pe 9 aprilie 30 de ani de operare continuă pe ruta București-Amsterdam.

Pentru a marca acest moment, KLM lansează o campanie promoțională exclusiv pentru piața din România. În perioada 9-30 aprilie 2026, pasagerii pot beneficia de o reducere de 80 EUR la zborurile de lungă distanță, utilizând codul promoțional KL30BUHAMS.

Oferta este valabilă pentru călătorii în perioada 9 aprilie – 30 iunie 2026, pentru bilete cu o valoare minimă de achiziție de 250 EUR. Campania este disponibilă online prin pagina dedicată: https://promotions.klm.com/RO_EN.

Primul zbor pe această rută, în 1965

Primul zbor KLM între Amsterdam și București a fost operat pe 31 martie 1965, ca parte a unei rute care includea mai multe orașe europene: Amsterdam-Viena-Belgrad-București.

Zborul a fost operat cu aeronava Lockheed Electra PH-LLK numită și „Pallas. Operațiunile au fost suspendate la 1 noiembrie 1969 din motive ce țineau de climatul politico-economic din sud-estul Europei și implicit din România.

KLM a revenit la București, în 1996

Zborurile KLM între Amsterdam și București au fost reluate pe 9 aprilie 1996, marcând începutul unui serviciu neîntrerupt care continuă până în ziua de astăzi.

În prezent, KLM continuă să consolideze această rută strategică, operând până la trei zboruri zilnice între București și Amsterdam, oferind pasagerilor conexiuni directe către peste 160 de destinații din întreaga lume prin hub-ul său de la Amsterdam Schiphol.