Parlamentul European a dat ok-ul pe actualizarea Normelor privind permisele auto. Tinerii de 17 ani vor șofa, iar la 18 ani vor putea conduce camioane

Parlamentul European a dat ok-ul, marți, pe actualizarea normelor europene privind permisele de conducere, ce au introdus prevederi referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului în străinătate.

Pentru a obține permisul de conducere, examenul va trebui să includă acum cunoștințe privind riscurile legate de unghiurile moarte, sistemele de asistență la conducere, deschiderea în siguranță a ușilor și riscurile legate de utilizarea telefonului.

Potrivit unui comunicat, noile cerințe de formare și examinare „vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor la care sunt expuși pietonii, copiii și bicicliștii”.

Eurodeputații au votat pentru ca valabilitatea permisului de conducere să fie extinsă.

Ţările din blocul comunitar pot reduce perioada de valabilitate pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani.Aceasta, pentru a-i supune pe titulari unor controale medicale mai frecvente sau unor cursuri de perfecționare.

Înainte de a obține primul permis sau atunci când solicită reînnoirea acestuia, conducătorul auto trebuie să treacă un control medical. Vor fi inclusiv teste de vedere și de sănătate cardiovasculară. Totuși, ele pot fi înlocuite cu formulare de autoevaluare sau alte sisteme concepute la nivelul fiecărui stat membru.

Tinerii de 17 ani vor putea conduce autoturisme normale

Pentru prima dată, normele UE vor stabili o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto fără experiență. Aceștia vor fi supuși unor sancțiuni mai aspre dacă sunt prinși conducând sub influența alcoolului sau că nu folosesc centurile de siguranță ori sistemele de siguranță pentru copii.

În plus, chiar dacă tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține un permis pentru autoturisme (categoria B), ei trebuie să șofeze însoțiți de un conducător auto cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a atenua deficitul de șoferi profesioniști, noile norme vor permite persoanelor în vârstă de 18 ani să obțină un permis de conducere pentru camioane (categoria C) și persoanelor în vârstă de 21 de ani să conducă autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În caz contrar, o persoană va trebui să aibă 21, respectiv 24 de ani pentru a conduce aceste vehicule.

Permisul de conducere digital, obligatoriu

Potrivit noilor norme, permisul de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, va deveni treptat principalul format de permis în UE.

Șoferii care încalcă legea în străinătate vor fi sancționați mai rapid și mai dur. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, cu privire la deciziile privind suspendarea permisului în cazul celor mai grave infracțiuni rutiere. Acestea includ conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau depășirea excesivă a vitezei.

Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările membre UE vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și un an suplimentar pentru a pregăti punerea lor în aplicare.