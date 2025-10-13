Pe DEx12 Craiova-Pitești s-au deschis încă două parcări

Pe Drumul Expres Craiova-Pitești (DEx12) s-au deschis, începând din 13 octombrie, încă două parcări, la km 29, pe ambele sensuri, în zona localității Balș.

În prezent, din cele 16 parcări proiectate pe DEx12 (câte 8 pe sens), sunt deschise 6 parcări (câte 3 pe sens), km 29, km 55 și km 84.

Acestea se află în diverse stadii privind concesionarea, cele mai avansate fiind parcarile de la km 55 (stânga-dreapta), acolo fiind deja semnat contractul de concesiune cu un distribuitor de carburant.