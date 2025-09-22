Piața auto electrică a crescut cu 89% în august, chiar și fără Rabla

Înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 89% în august, față de aceeași perioadă din 2024, chiar și fără Programul Rabla, lansat abia la jumătatea lui septembrie anul acesta.

Acest lucru confirmă faptul că predictibilitatea și prețurile corecte joacă un rol esențial în alegerile șoferilor, chiar și în lipsa subvențiilor de la stat, se arată în comunicatul transmis redacției.

Potrivit datelor centralizate de LEKTRI.CO, în august au fost înmatriculate 1.335 de noi vehicule electrice (dintre care 57 vehicule comerciale ușoare – LCV), reprezentând 6,11% din totalul înmatriculărilor de autovehicule noi din această lună.

Hyundai Kona a dominat topul înmatriculărilor (298 unități) și Inster pe locul trei (110 unități), pe locul 2 fiind clasată Tesla Model 3 (176 unități). În tot acest timp, Ford Puma și Explorer au completat Top 5, iar Dacia Spring a surprins negativ, coborând pe locul 28 cu doar 8 unități înmatriculate.

„Observăm o continuă consolidare a pieței auto electrice din România. Chiar și fără programul Rabla, care anul acesta a fost amânat față de calendarul obișnuit, cifrele din august confirmă că există o cerere solidă. Estimăm că anul 2025 va încheia cu un nivel similar sau chiar peste cel din 2024, ceea ce confirmă maturizarea pieței locale de e-mobilitate”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

În primele 8 luni din 2025, parcul de vehicule electrice a crescut cu 7.005 unități, fiind înmatriculate 7.929 de automobile noi și radiate 924, iar cu doar 4 luni rămase și 4.748 de unități necesare pentru a egala nivelul din 2024, prognoza indică cel puțin menținerea performanței de anul trecut; performanța excelentă din august a ridicat Hyundai Kona pe locul 3 în clasamentul anual, Hyundai Inster pe 7, în timp ce Dacia Spring rămâne lider, dar riscă să piardă prima poziție dacă vânzările reduse persistă.

La nivelul întregului parc auto electric din România, Dacia Spring rămâne cea mai populară mașină electrică, cu 19.146 de unități (32,9% din total). Urmează Tesla Model 3 (5.528 unități) și Tesla Model Y (3.623 unități). Hyundai Kona, datorită performanței recente, a urcat pe locul 4 în clasamentul general, depășind Renault Zoe. La finalul lunii august, parcul auto electric din România a ajuns la 58.235 de unități înmatriculate, incluzând și cele 50 de vehicule radiate în cursul lunii.

În paralel cu creșterea parcului auto, infrastructura de încărcare se extinde constant. Marii operatori precum Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint, EvGoSmartCharge, OMV-Petrom și alții continuă să instaleze noi puncte de încărcare lunar, menținând România într-un ritm de dezvoltare susținut.