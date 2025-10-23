Plată electronică, în 6 luni, la traversarea podului Giurgiu-Ruse; câștigătorul licitației

CNAIR a desemnat, joi, câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensul dinspre România a podului Giurgiu-Ruse.

După semnarea contractului, compania ALTIMATE va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem.

Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a 2 (două) artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

„Dorim să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Estimăm că vor fi diminuați timpii de asteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor”, a transmis CNAIR.