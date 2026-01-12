Podul de pe DN15C, la Praxia, a fost redeschis circulației, după reabilitare

Podul de pe DN15C de la Praxia, județul Suceava, a fost redeschis circulației, luni, după finalizarea lucrărilor de reabilitare, informează CNAIR.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna martie 2025 și a vizat partea de infrastructură, suprastructură, racordări cu terasamentele, execuție rampe acces și lucrări în albie.

Podul, de 40,75 metri lungime, este amplasat în aliniament, cu două deschideri de câte 15,40 metri. Lățimea lui este de 9,80 metri, din care 7,8 metri parte carosabilă. Diverența oreprezintă cele două trotuare de câte 1 metru.