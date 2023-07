Podul peste Dunăre la Brăila, deschis parțial și cu restricții de circulație, după 2 ani de întârziere. Inaugurare cu Iohannis

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a fost deschis circulației, joi, parțial și cu restricții auto, după 2 ani de întârziere.

Restricțiile sunt instituite până la sfârșitul acestui an. Astfel, mașinile pot circula, în timpul săptămânii, doar între orele 8.00 și 21.00. Sâmbăta și duminica însă, precum și în zilele de sărbătoare legală, traficul rutier este permis și pe timp de noapte.

Deşi podul este prevăzut cu trotuare, nu va fi deschis circulaţiei pietonale publice, acestea urmând să fie folosite strict pentru mentenanţă.

Într-o prima etapă, traficul rutier va fi deschis pe relaţia parţială, cu descărcare în judeţul Tulcea pe drumul până la Măcin (etapa I), urmând ca varianta până la Jijila (etapa II) să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

„Mă aştept ca, până la sfârşitul anului, să se termine şi drumul spre Jijila, cei aproximativ 20 km, şi a doua descărcare pe malul tulcean, de asemenea, la începutul anului viitor, să fie gata, pe malul brăilean, Drumul Expres Galaţi-Brăila”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la inaugurarea construcției.

5 ani, fără taxă de trecere a podului

În primii 5 ani, nu se plăteşte taxă de trecere a podului. Este cel mai mare din România și al treilea din Europa. Circulația pe pod este exclusiv dedicată traficului rutier, iar pietonii și bicicliștii nu au acces, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Podul suspendat are lungimea de 1.974,3 m, iar drumul principal (Brăila-Jijila) are 19 km, în timp ce drumul de legătură cu DN22 (Smârdan-Măcin) are 4,3 km. Valoarea contractului, finanţat prin POIM, este de 2,375 miliarde de lei, cu TVA.

Proiectat să aibă o durată de viaţă de 120 ani, are un centru de monitorizare şi control care va înregistra permanent starea construcției, prin cei 50 de senzori instalaţi pe pod în punctele esenţiale.

Deschiderea circulației, cu mare fast

Inaugurarea construcției s-a făcut cu mare fast, în prezența inclusiv a președintelui Klaus Iohannis, care a recunoscut că „suntem, de ani buni, în fruntea clasamentelor europene la statisticile negre privind accidentele, iar alături de educația rutieră și comportamentul în trafic, o contribuție semnificativă la îmbunătățirea actualei situații o are și calitatea infrastructurii rutiere”.

Premierul Marcel Ciolacu: „Podul suspendat pe care ne aflăm este un exemplu al muncii în echipă, al cooperării internaţionale într-o lume modernă şi plină de provocări. Un consorţiu italo-japonez a lucrat cot la cot cu zeci de subcontractori români. Firmele noastre au participat cu sute de oameni şi mii de maşini, utilaje, macarale şi tehnologie diversificată. Este şi un model de investiţie publică majoră cu un uriaş efect de multiplicare. Cele 500 de milioane de euro investite în pod s-au întors, în mare parte, în economia românească – mai ales în această regiune”.

Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi: „Podul are o importanță sporită în contextul geopolitic actual, al războiului din Ucraina. Creșterea capacității infrastructurii din regiunea Dunării este vitală pentru a îmbunătăți securitatea la nivelul Uniunii Europene și pentru a asigura transportul mărfurilor care tranzitează România dinspre și înspre Ucraina și Republica Moldova”.