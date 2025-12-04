Poșta Română și-a lansat noua flotă – ZOR – și primul oficiu modular-ghișeu universal

Poșta Română, liderul serviciilor poștale și logistice din țara noastră, și-a modernizat flota – denumită ZOR – și lansează primul oficiu modulare-ghișeu universal.

În acest fel, compania națională își eficientizează operațiunile, optimizează costurile logistice, crește viteza și capacitatea de livrare, stimulează comerțul electronic și contribuie la dinamizarea pieței de servicii poștale și curierat din România.

„Aceste două proiecte reprezintă primele repere concrete ale rebrandingului la nivel național și semnalul clar că Poșta Română parcurge o schimbare reală, profundă, de la o instituție tradițională la un operator logistic modern, flexibil și orientat spre viitor”, potrivit unui comunicat.

80 de autoutilitare noi

Un pilon central al acestui proces îl reprezintă achiziția a 80 de autoutilitare moderne, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro, destinate eficientizării fluxurilor logistice la nivel național.

Noile vehicule sunt configurate pentru optimizarea rutelor de transport, reducerea timpilor de livrare, creșterea volumului zilnic de expedieri, diminuarea consumului de resurse și a costurilor operaționale.

Flota poartă numele ZOR, simbol al noului serviciu de curierat al Poștei Române și expresia unei schimbări de mentalitate: rapiditate, fiabilitate, predictibilitate. Programul de modernizare va continua printr-un nou val de investiții în autocamioane și remorci, pentru consolidarea capacității de transport la nivel național.

„Modernizarea Poștei Române nu înseamnă doar achiziții de echipamente sau schimbări de imagine. Înseamnă o transformare profundă de mentalitate, de procese, de viziune și de raportare la piață.

Obiectivul nostru este să repoziționăm Poșta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat. Astăzi nu mai vorbim despre planuri, ci despre rezultate concrete.

Această flotă de 80 de autovehicule este mai mult decât o investiție logistică: este un instrument de dezvoltare economică, un motor de eficiență și un semnal clar că Poșta Română a intrat într-o nouă etapă.

Ținta noastră este clară: vrem o Poștă Română rapidă, eficientă, conectată și relevantă pentru fiecare român, indiferent unde trăiește – în marile orașe sau în cele mai îndepărtate comunități”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

„Suntem mândri că am reușit să livrăm către Poşta Română o flotă modernă, adaptată perfect nevoilor sale operaţionale. Prin soluțiile noastre integrate (vehicule fiabile, finanţare flexibilă şi servicii complete) demonstrăm angajamentul Renault de a fi un partener de încredere pe termen lung.

Această colaborare confirmă capacitatea noastră de a răspunde provocărilor și de a susține performanța clienților noştri în fiecare etapă”, a menționat Istvan Lőrinczi, director vânzări speciale Renault Commercial Roumanie.

Soluție inovatoare

Totodată, lansarea primului oficiu poștal modular-ghișeu universal reprezintă o soluție inovatoare care permite extinderea serviciilor poștale acolo unde infrastructura clasică este limitată.

Noile module pot fi amplasate rapid, sunt scalabile, permit digitalizarea fluxurilor de lucru, oferă acces la servicii esențiale într-un format modern, eficient și sigur.