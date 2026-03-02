Posturi suplimentare de control la Aeroportul Otopeni, pe fluxul de sosiri non-Schengen

Capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară, la Aeroportul „Henri Coandă” a fost extinsă, începând de luni, cu încă două ghișee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen.

În acest fel, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) sprijină activitatea Poliției de Frontieră, în contextul operaționalizării sistemului Entry/Exit (EES) la punctul de trecere a frontierei din cadrul Aeroportului Otopeni, informează un comunicat.

„Aceste posturi suplimentare simplifică procesul de control și contribuie direct la diminuarea timpului de așteptare al pasagerilor”, a declarat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Odată cu operaționalizarea noilor măsuri, pe fluxul de sosiri, pasagerii au la dispoziție 7 ghișee ale Poliției de Frontieră, însumând 14 posturi control.

EES este un instrument electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată. Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale), precizează CNAB.