Prejudiciu de peste 29 milioane de lei provocat statului de o firmă de comerț cu mașini second-hand

O firmă care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand a provocat statului un prejudiciu de peste 29 milioane de lei.

Dauna reprezintă taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, au stabilit inspectorii Antifraudă (DGAF) împreună cu procurorii DNA.

„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate, la rândul lor, în regim de marjă, așa cum prevede legea.

Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat.

Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu dețineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacțiilor”, conform unui comunicat.

Mod de operare

Investigațiile inspectorilor antifraudă au relevat că reprezentanții societății au repetat același tip de fraudă și prin alte firme. Au folosit același mod de operare: înființau succesiv noi societăți comerciale; acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă; solicitau ulterior intrarea în insolvență, pentru a evita executarea silită de către ANAF.

„Verificările se desfășoară în locații situate în județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Fiecare instituție acționează în limitele competențelor sale legale, în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală”, se menționează în comunicat.

În același timp, structurile regionale ale DGAF desfășoară acțiuni de verificare și monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul țării.

„Piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor”, se mai arată în comunicat.