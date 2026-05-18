PretCarburant.ro a lansat hub-ul Diaspora

PretCarburant.ro, agregator independent al prețurilor carburanților din România, a lansat hub-ul Diaspora – o pagină dedicată celor peste 4 milioane de români care lucrează în străinătate și planifică drumul acasă cu mașina sau microbuzul, în special în perioada concediilor de vară.

Noul instrument, disponibil la pretcarburant.ro/diaspora (varianta engleză la pretcarburant.ro/en/diaspora), compară în timp real prețul benzinei și motorinei din România cu cele din 15 țări de destinație: Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Austria, Belgia, Olanda, Elveția, Suedia, Danemarca, Irlanda, Portugalia, Norvegia și Ungaria.

Datele din 18 mai

România: benzina 95 costă 9,16 lei/litru; motorina – 9,58 lei/litru; GPL – 4,39 lei/litru

benzina 95 costă 9,16 lei/litru; motorina – 9,58 lei/litru; GPL – 4,39 lei/litru Cele mai scumpe destinații europene: Olanda, Danemarca, Elveția (benzină peste 2,00 euro/l = aproape 10 lei/l)

Olanda, Danemarca, Elveția (benzină peste 2,00 euro/l = aproape 10 lei/l) Diferența medie: 2-3 lei/litru sub media UE, datorită accizei minime aplicate de România

De ce contează

Conform datelor publice ale Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 1,2 milioane de români revin acasă anual în concediile de vară, mulți cu mașina proprie. Pentru un drum Munchen-București (~1.500 km), economia la combustibil reabilitând în România poate ajunge la 500-700 lei per călătorie, comparativ cu alimentarea în Germania sau Austria.

Hub-ul oferă, pe lângă comparativul de prețuri:

Planificator de traseu cu cele mai ieftine benzinării de-a lungul rutei spre România

Calculator combustibil în lei și EUR pentru drumul acasă

Abonament la alerte email pentru scăderi de preț în România

FAQ specific diasporei (reguli combustibil personal UE, OUG 19/2026, planificare alimentare)

PretCarburant.ro este un proiect independent care monitorizează prețurile la peste 1.500 de benzinării din România (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, Oscar, Gazprom), cu actualizare la fiecare 2 ore. Datele provin din feed-uri publice oficiale ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) și scraping al site-urilor companiilor.

Întregul dataset este publicat sub licență deschisă CC-BY 4.0 și are DOI permanent pe Zenodo (10.5281/zenodo.19560194), fiind utilizabil gratuit de jurnaliști, cercetători și instituții pentru analize independente.