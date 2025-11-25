Prețuri promoționale la Interrail Global Pass și One Country Pass: 25% reducere

În perioada 25 noiembrie – 17 decembrie, se acordă 25% reducere la Interrail Global Pass și One Country Pass, informează CFR Călători.
Prețurile promoționale nu se aplică pentru One Country Pass Elveția.
Interrail oferă posibilitatea de a explora Europa într-un mod flexibil și accesibil, astfel că ofertele sunt:
- Disponibile cu tarife adaptate fiecărei categorii de călători Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1 cât și la clasa a 2-a.
- Disponibile cu valabilitate flexibilă sau cu valabilitate continuă.
- Ofertele Interrail Global Pass sunt valabile în toată Europa.
- Ofertele Interrail One Country Pass sunt valabile doar într-o singură țară/regiune din Europa (la alegere).
- Vândute la casele de bilete din staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional.