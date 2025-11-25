Close Menu

    Prețuri promoționale la Interrail Global Pass și One Country Pass: 25% reducere

    By Transporturi

    În perioada 25 noiembrie – 17 decembrie, se acordă 25% reducere la Interrail Global Pass și One Country Pass, informează CFR Călători.

    Prețurile promoționale nu se aplică pentru One Country Pass Elveția.

    Interrail oferă posibilitatea de a explora Europa într-un mod flexibil și accesibil, astfel că ofertele sunt:

    • Disponibile cu tarife adaptate fiecărei categorii de călători Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1 cât și la clasa a 2-a.
    • Disponibile cu valabilitate flexibilă sau cu valabilitate continuă.
    • Ofertele Interrail Global Pass sunt valabile în toată Europa.
    • Ofertele Interrail One Country Pass sunt valabile doar într-o singură țară/regiune din Europa (la alegere).
    • Vândute la casele de bilete din staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional.
