Primăria Capitalei reînființează „hingherii de mașini”, în centru; 1.000 de lei pentru recupere

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 30 iunie, un regulament ce stabilește înființarea unui serviciu de ridicare, transport și depozitare a mașinilor parcate neregulamentar în centrul orașului. Serviciul va fi gestionat de Compania Municipală Parking București.

Aria de acțiune a noului serviciu este delimitată de: B-dul Iancu de Hunedoara-Şos. Ştefan cel Mare-Şos.Mihai Bravu-Splaiul Unirii-B-dul Gheorghe Şincai-Calea Şerban Vodă-Şos. Viilor-B-dul Tudor Vladimirescu-Şos. Panduri-B-dul Geniului-Şos. Grozăveşti-Pasajul Basarab-Şos. Nicolae Titulescu-Piaţa Victoriei.

În restul Capitalei, acest serviciu este acoperit de primăriile de sector.

Tarife: 1.000 de lei pentru recuperarea mașinii mai mici de 5 tone

400 lei – ridicare vehicule mai mici 5 tone;

540 lei – ridicare vehicule mai mari 5 tone;

300 lei – transport vehicule mai mici 5 tone;

400 lei -transport vehicule mai mari 5 tone;

300 lei – depozitare 1-24h și eliberare;

150 lei/zi – depozitare peste 24h;

400 lei – plata pe loc pentru oprirea ridicării (taxa deplasare platforma pana la locul ridicarii + taxa de manipulare);

150 lei – tarif special de depozitare pentru vehiculele care intra in statutul de vehicul abandonat.

Mașina nu va fi ridicată și transportată la depozit dacă posesorul acesteia este la fața locului când vine echipa să o ia. Acesta plătește doar deplasarea echipei de ridicare.

Mașinile ridicate vor fi duse la un punct de depozitare, care va avea program non-stop. Pentru a lua maşina de acolo, posesorul trebuie să vină cu actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau un act similar, iar apoi să plătească tarifele.

Perioada maximă de depozitare a vehiculelor este de maximum șase luni. După aceea, va fi predată poliţiei locale de sector, care va aplica procedura pentru maşini abandonate.

Hotărârea intră în vigoare la 60 de zile de la publicare.