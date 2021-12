Primăria Timișoara și Bozankaya au inaugurat primele tramvaie din cele 21 proiectate special pentru oraș

Primăria Timișoara și Bozankaya au inaugurat, marți seară, primele tramvaie din cele 21 proiectate special pentru oraș, relatează ZIUA CARGO.

Ceremonia de inaugurare și lansarea celor 21 de tramvaie proiectate de compania Bozankaya pentru Primăria Municipiului Timișoara au avut loc la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”.

La eveniment au participat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, viceprimarul Ruben Lațcău, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, ambasadorul Turciei la București, Füsun Aramaz, vicepreședintele companiei Bozankaya, Emrah Dal, directorii generali ai Consiliului Local, precum și membrii presei și alți invitați.

„Este visul unui transport în comun care să fie cel puțin pe picior de egalitate cu transportul rutier, cu mașinile care circulă în oraș. Ne dorim ca orice timișorean care ar vrea să nu folosească mașina lui, dar care ar vrea să ajungă de la un capăt al orașului la altul, să ajungă mai rapid și mai confortabil decât dacă ar folosi mașina proprie”, a declarat primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, felicitând echipa care s-a ocupat de proiect și pe inginerii companiei Bozankaya.

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene pentru îmbunătățirea calității serviciilor de transport public din România în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Suma investiției în cele 21 de tramvaie Bozankaya se apropie de 45 de milioane de euro, mare parte din sumă provenind din fonduri europene (85%), iar restul de la Guvern (13%), respectiv de la Primăria Municipiului Timișoara (2%), după cum a explicat, la conferință, Sorin Maxim, Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

„Această finanțare este mai complexă decât simpla achiziție a 21 de tramvaie. Discutăm de un plan de mobilitate pe care primăria și-a propus să-l dezvolte în următoarea perioadă. Puteți să vă uitați la acest tramvai ca la un factor de exprimare a calității vieții în orașul nostru. Mă bucur că cei de la Bozankaya au introdus în aceste tramvaie tehnologie de ultimă generație. Îi îndemn pe toți cetățenii orașului și pe cei care vor vizita Timișoara să-l utilizeze și să dea feedback primăriei”, a spus Sorin Maxim.

Cu o lungime de 30 de metri și o capacite maximă de 200 de persoane, tramvaiele produse de Bozankaya au fost proiectate și construite la comandă, pentru a fi adaptate la cerințele și necesitățile locale de transport public. Tramvaiele pot funcționa autonom, pe baza bateriei, fără a fi conectate la rețeaua catenară, pe o distanță de până la 70 de kilometri, fiind totodată și cea mai mare performanță realizată până acum în istoria sistemelor de tranzit feroviar ușor.

Acest atribut unic a făcut ca Bozankaya să depășească, de asemenea, un record mondial și să câștige premiul la categoria „The Most Innovative Company of Europe”, în octombrie 2021, din partea ERCI (European Railway Clusters Initiative), cea mai prestigioasă instituție din domeniul tehnologiilor sistemului feroviar european. Acesta este cel de-al doilea premiu primit de Bozankaya din partea unei autorități europene, după cel de „Company of the year” acordat de Frost & Sullivan în 2015.

„Pentru noi, cei de la Bozankaya, în calitate de furnizor, este o bucurie să fim parte din proiectul Uniunii Europene și să ne asumăm o astfel de responsabilitate, de a livra mijloace de transport confortabile și sigure oamenilor din Timișoara. De asemenea, vreau să transmit sincere mulțumiri primarului Dominic Fritz pentru colaborarea incredibilă și pentru atenția meticuloasă de care au dat dovadă la fiecare pas al procesului”, a declarat Emrah Dal, vicepreședintele companiei.

Tramvaiele produse de Bozankaya, premiate pentru tehnologia lor, au o eficiență energetică sporită, fiind cu aproximativ 2,5 tone mai ușoare decât vehiculele din clasa lor, și oferă în același timp un confort și o siguranță fără precedent pentru pasageri. Este asigurat accesul fără bariere pentru utilizatorii de scaune cu rotile și pentru cei cu cărucioare, iar în interior a fost asigurat un spațiu suficient de liber pentru proprietarii de biciclete. De asemenea, sunt dotate cu camere de supraveghere pentru ca șoferul să monitorizeze ce se întâmplă în interior. În plus, designul tramvaielor poate rezista tuturor condițiilor climatice dificile.

57 de teste, realizate în toată Europa

Ca majoritatea tramvaielor achiziționate în cadrul licitațiilor, vehiculul proiectat și construit pentru Timișoara nu este un produs de serie, ci unul unic, adaptat la cerințele și necesitățile locale de transport public. Acesta respectă toate standardele impuse de Uniunea Europeană, încercările obligatorii fiind efectuate de laboratoare acreditate din Germania, Spania, Cehia.

Conform specificației tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română, au fost efectuate în total 57 de teste, cele mai importante fiind: testele statice și dinamice pentru caroserie, realizate în laboratorul Cetest din Spania; încercările privind performanțele dinamice ale sistemului de tracțiune realizate la Timișoara de experți ai TÜV SÜD Schweiz AG (Elveția); testele de rezistență si de oboseală la cadrul de boghiu efectuate în 2 laboratoare, la IABG și VZU, din Germania, respectiv Cehia.

România are, de asemenea, laboratoare acreditate pentru încercări și măsurători în conformitate cu cerințele acordului MRA-CIPM (Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți). Pentru trasabilitatea metrologică exactă a rezultatelor măsurătorilor, toate procedurile de testare se realizează exclusiv în conformitate cu cerințele standardelor europene în vigoare. Tramvaiul de la Timișoara a trecut cu succes și de încercările specifice desfășurate în țară, prin laboratoarele de încercări ale AFER (Autoritatea Feroviară Română), care au vizat, printre altele, testele de frânare, nivelul de zgomot în funcționare, compatibilitatea electromagnetică și de dinamică. De asemenea, toate componentele de importanță critică utilizate în fabricarea lui au fost furnizate de producători bine cunoscuți și de încredere din industria feroviară din UE.

Despre Bozankaya

Fondată în urmă cu aproape trei decenii în Germania, cu o rapidă extindere în Turcia, Bozankaya are o experiență solidă ca inovator în dezvoltarea și fabricarea vehiculelor ecologice pentru transportul public urban, cu economii importante de energie în exploatare și un nivel de zgomot redus. Bozankaya deține drepturile de proprietate intelectuală asupra vehiculelor și tehnologiei produse în centrele de cercetare din Ankara și în vastele sale unități de producție, cu o suprafață de 100.000 mp. Menținând un accent puternic pe cercetare și dezvoltare, compania a cheltuit peste 25 de milioane de euro în 30 de proiecte de cercetare și dezvoltare în ultimii cinci ani. În iunie 2018, Bozankaya a devenit prima companie turcească care exportă garnituri de metrou, primele produse realizate în parteneriat cu Siemens mergând către Bangkok, în cadrul proiectului Green Line.