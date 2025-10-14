Primarul interimar al Capitalei vrea să interzică la orele de vârf mașinile de aprovizionare, curierat, salubrizare

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a inițiat un proiect de hotărâre CGMB pentru interzicerea circulației autovehiculelor de marfă la orele de vârf. (Vezi document la finalul articolului)

Sunt vizate autovehiculele de aprovizionare, curierat și salubrizare, iar intervalele orare stabilite sunt 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Amenzile pentru cei care vor încălca această măsură sunt cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, potrivit proiectului.

Edilul susține că în acest fel vor fi cu peste 150.000 mai puține mașini în trafic la orele de vârf, în contextul în care, în București, sunt 1,7 milioane de vehicule. La acestea se mai adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de vehicule venite din județe. El anunță că va avea consultări cu reprezentanții transportatorilor, retailerilor și HoReCa.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei: „Această dezbatere o vom relua în această lună cu fiecare cateogrie în parte. Fie că vorbim de industria HoReCa, de transportatori și marii retaileri, vom vedea care sunt îmbunătățirile pe care le putem aduce proiectului.

Transportul de persoane nu va fi stingherit, chiar și privat. Chiar și dacă existe autospeciale care transportă copii sau personal, ele vor avea dreptul la circulație. Transportul de medicamente, țesuturi și alte urgențe medicale nu va fi restricționat.

Și nu vom restricționa în niciun fel intervențiile de urgență. (…) Această reglementare e o normalitate pentru muncipiul București. Din datele noastre, putem ameliora traficul cu cel puțin 15%”.

Download (PDF, Unknown)