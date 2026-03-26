Primele rezultate FlixBus, după deschiderea pieței de transport interjudețean

FlixBus prezintă primele sale rezultate, după deschiderea pieței de transport interjudețean: peste 300.000 de pasageri au călătorit cu autocarele sale „verzi”, pe rute interne.

Cele mai populare destinații din rețeaua internă FlixBus sunt Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu și Timișoara. Datele companiei travel-tech indică o creștere a cererii pentru călătoriile interne, în special pe rutele dintre marile orașe și destinațiile turistice, susținută de diversificarea ofertei de transport și de prețuri competitive.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, în 2024 doar 28% (27,7%) dintre români au efectuat cel puțin o călătorie turistică în scop personal, comparativ cu media Uniunii Europene de 65,4%. În același timp, România se numără printre statele membre cu cele mai rapide creșteri ale călătoriilor, atât în afara țării (+62,2%), cât și în turismul intern (peste 20%).

„Atingerea pragului de peste 600.000 de pasageri pe rutele naționale și internaționale din România reflectă atât încrederea tot mai mare în serviciile noastre, cât și succesul unui model construit împreună cu partenerii locali. Peste 300.000 dintre acești pasageri au călătorit pe rute interne după liberalizarea transportului interjudețean, ceea ce arată clar că, atunci când există mai multe opțiuni, oamenii le folosesc. România are nevoie de un transport mai accesibil și mai bine conectat, iar cadrul de reglementare ar trebui să reflecte modul în care oamenii aleg să călătorească – prin facilitarea accesului la autogări și creșterea frecvenței curselor, mai ales în perioadele de vârf”, a declarat Michał Leman, vicepreședinte FlixBus Europa de Est.

Compania precizează că majoritatea rezervărilor pentru rutele interne sunt realizate online, aplicația mobilă și platforma digitală fiind principalele canale de achiziție. Călătorii au însă și varianta de a cumpăra bilet fizic, din peste o mie de agenții turism partenere sau de la stațiile de plată SelfPay.

„În primele luni de operare pe rutele interjudețene, am observat că sezonalitatea rămâne un factor important, cu o cerere mai ridicată în perioadele de vacanță sau în timpul unor evenimente precum festivalurile sau târgurile de Crăciun”, a adăugat vicepreședintele FlixBus Est.

Aeroporturile, un potențial punct de legătură pentru contexiunile interurbane

România are 17 aeroporturi, dintre care 12 operează zboruri internaționale, ceea ce evidențiază potențialul de dezvoltare a conexiunilor intermodale între transportul rutier și cel aerian.

În alte țări europene, autocarele oferă legături directe către aeroporturi, facilitând accesul pasagerilor din orașe mai mici către zboruri internaționale. În România, însă, aceste conexiuni nu sunt încă posibile, întrucât rutele interjudețene operează separat de serviciile de transfer către aeroport.

În 2026, Flix a integrat în rețeaua sa Flibco, un serviciu specializat în transferuri către aeroporturi, activ în mai multe țări europene. Prin această rețea, pasagerii pot ajunge la peste 100 de aeroporturi din Europa, combinând călătoria cu autocarul și avionul într-un singur traseu.

„România are un potențial semnificativ pentru dezvoltarea intermodalității. În prezent, cu FlixBus, pasagerii din România pot ajunge cu ușurință la aeroporturi regionale importante, precum Budapesta sau Praga, însă accesul către principalul aeroport național din București rămâne limitat. Conectarea aeroporturilor la rețeaua de transport interjudețean ar face călătoriile mai simple și mai accesibile, așa cum se întâmplă deja în țări precum Ungaria, Polonia sau Cehia”, a declarat Adrian Rășoiu, director Dezvoltare Business România.

Prezentă în România din 2017, FlixBus și-a extins constant rețeaua internațională, conectând peste 80 de orașe din țară cu 16 țări europene. Prin parteneriate cu operatori locali de transport, compania a devenit o opțiune populară pentru călătoriile internaționale cu autocarul. Din iulie 2025, FlixBus operează și pe segmentul interurban, conectând peste 50 de orașe din România.