Primele zboruri cu repatriați din Dubai au aterizat la Otopeni, cu ocol prin Egipt și Turcia

Joi dimineață au aterizat la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni primele două avioane cu români repatriați din Dubai, după izbucnirea conflictului militar în Orientul Mijlociu.

Aeronavele nu vin pe ruta inițială, ci sunt nevoite să ocolească foarte mult, prin Egipt și apoi prin Turcia.

Primul zbor a avut peste două ore întârziere, iar avionul a aterizat după miezul nopții, cu 166 de pasageri.

Cea de-a doua aeronavă a avut și ea o întârziere de peste o oră și jumătate, ajungând la ora 8:30.

Sunt curse charter, angajate prin agenții de voiaj. Prețurile biletelor au crescut vertiginos, în unele cazuri până la peste 1.000 de euro de persoană.

Pentru joi, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat anularea a 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha. Sunt 13 plecări și 10 sosiri aparţinând companiilor Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, IsrAir, Qatar Airways și Wizz Air.