Primul contract de împrumut BEI pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești, semnat la Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor (MF) a semnat, miercuri, primul contract de împrumut din finanțarea de un miliard de euro acordată de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești.

Contractul pentru jumătate din sumă a fost parafat în timpul vizitie în România a vicepreședinților BEI Ioannis Tsakiris și Robert de Groot. Ei s-au întâlnit cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta despre prioritățile de finanțare viitoare și investițiile de stimulare a dezvoltării.

Un al doilea contract, tot de 500 milioane euro, este prevăzut să fie încheiat în prima jumătate a anului 2026.

Proiectul a beneficiat de sprijin consultativ din partea BEI prin mandatul său JASPERS înainte de împrumutul propriu-zis și prin PASSA în timpul implementării, potrivit unui comunicat transmis de BEI.

Creditul BEI va cofinanța construirea a 122 km de autostradă între Pitești și Sibiu, secțiunea-cheie care străbate Munții Carpați. Tronsonul este prioritar, deoarece face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Va reduce durata deplasărilor, va îmbunătăți siguranța rutieră și va extinde conectivitatea economică.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a declarat: „Este o investiție în oameni, în siguranță și în oportunitate. Ajutăm la asigurarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai ieftine pentru oameni și mărfuri, astfel îmbunătățim competitivitatea regională și asigurăm legătura între comunitățile din Europa. Proiectul este un exemplu puternic despre modul în care coeziunea europeană duce la prosperitate de durată și creștere economică”.

Valoarea totală estimată a proiectului (inclusiv TVA) ajunge la 6,7 miliarde de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, bugetul de stat și împrumuturi externe. Este al treilea proiect de autostradă cu finanțare din partea BEI, în perioada 2023-2025, după împrumuturile în valoare de 1,4 miliarde de euro semnate pentru A3 și A7.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „România se concentrează pe construirea unei economii mai puternice și mai rezistente. Colaborarea cu Banca Europeană de Investiții demonstrează angajamentul comun față de creșterea pe termen lung a României – nu doar prin infrastructură, ci și prin sprijinirea inovației, atragerea de noi investiții și crearea de oportunități în domenii cheie ale economiei. Prin gestionarea responsabilă a finanțelor publice și valorificarea finanțărilor europene, ajutăm întreprinderile să crească, stimulăm dezvoltarea regională și punem bazele unui viitor mai prosper”.

Potrivit comunicatului BEI, Autostrada A1 „este un exemplu despre cum instituțiile europene contribuie tangibil la progres în viața cotidiană”. „Proiectul va reduce aglomerația de pe drumul național DN7, care este o șosea convențională cu o bandă pe sens, cu trafic intens și un număr mare de tiruri. Odată finalizată, autostrada A1 va facilita un tranzit mai rapid și mai fiabil în întreaga țară și va contribui la obiectivul mai larg al României de a deveni un centru logistic-cheie în Europa de Est”.