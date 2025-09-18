Primul sistem mobil de scanare cu raze X pentru camioane și containere, operaționalizat la Constanț

Autoritatea Vamală Română (AVR) a pus în funcțiune, pe 15 septembrie, primul sistem modern de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane și containere) în Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Acest sistem de scanare este primul dintre cele trei care vor fi amplasate în Portul Constanța, a transmis joi Autoritatea, exact în ziua în care premierul Ilie Bolojan a schimbat conducerea AVR.

„Totodată, în biroul vamal de frontieră Constanța Sud au demarat lucrările de amenajare a spațiului pentru protecția radiologică a noului sistem de scanare fix cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane/containere). Acest sistem va fi pus în funcțiune până la finalul lunii noiembrie 2025”, potrivit comunicatului de presă.

Până în prezent, AVR a pus în funcțiune, la frontiera externă a Uniunii Europene (UE), zece sisteme de scanare cu raze X, dintre care șase pentru autoturisme și microbuze, respectiv patru pentru mijloace de transport marfă, trailere și containere.

„Până la finalul anului 2025 vor mai fi puse în funcțiune încă două sisteme de scanare cu raze X pentru mijloace de transport marfă camioane și containere la BVF Constanța Sud și BVF Isaccea. Autoritatea Vamală Română derulează un proiect de securitate națională, finanțat din fonduri europene nerambursabile și fonduri de la bugetul național în valoare de peste 138 de milioane de euro, care prevede dotarea birourilor vamale de frontieră cu 30 de sisteme de scanare cu raze X, sisteme de securitate și monitorizare a traficului la frontieră și integrarea acestora în Centrul Național de Analiză Imagistică Vamală, precum și cu alte echipamente de control nedistructiv”, se mai arată în comunicat.