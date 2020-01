Program-pilot cu baterii interschimbabile pentru trotinete Lime, la Paris

Lime a lansat un program-pilot în Paris, prin intermediul căruia sunt folosite baterii interschimbabile pentru noul model de trotinete electrice.

Bateriile permit trotinetelor sp fie reîncărcate cu ușurință fără a fi transportate prin oraș, astfel reducând folosirea vehiculelor și mărind sustenabilitatea operațiunilor Lime.

Anul trecut, compania a incheiat la nivel internațional parteneriate cu o serie de furnizori de energie regenerabilă, pentru alimentarea depozitelor Lime. Bicicletele cargo au fost introduse in Europa, iar in Paris, Lime a anuntat tranziția de la flota de vehicule folosite la autoutilitare electrice cu zero emisii pentru gestiunea operatiunilor.

Paris este unul dintre cele mai populare orașe în care activează Lime, cu peste 19 milioane de călătorii cu trotineta până în prezent. Un raport de sustenabilitate publicat în octombrie 2019 a constatat ca programul Lime de trotinete electrice a înlocuit 1,2 milioane de curse cu automobile și a împiedicat emiterea a peste 330 de tone metrice de CO2 în atmosferă.