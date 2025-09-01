Programul Rabla Auto 2025 va fi lansat la finalul lui septembrie

Programul „Rabla Auto” de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante va fi lansat la sfârșitul acestei luni, potrivit ,Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari – persoane fizice.

Noul Ghid de finanțare se află în consultare publică, până pe 5 septembrie, și include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Astfel, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru un autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru un autovehicul hibrid;

10.000 lei – pentru un autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Elaborarea noului Ghid, conform OUG 41/2025, a avut la bază și consultări cu reprezentanții industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței, se mai arată în comunicatul AFM.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.