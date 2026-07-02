Programul SAFE: Ultimul contract semnat pentru Autostrada Unirii (A8) – tronsonul cu trecere în Rep. Moldova

Contractul pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii (A8), cel cu trecere în Republica Moldova, a fost semnat joi. Finanțarea este asigurată prin Programul SAFE – „Acțiunea pentru Securitatea Europei”.

Este vorba despre construirea celor 15 km spre frontiera cu Republica Moldova, care vor conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni.

Pe traseul de 15,5 km al acestui tronson 4, vor fi realizate 14 poduri și pasaje, două tunele (cel de la km 83 va avea 1.760 metri) și două noduri rutiere (nodul Golăiești și un nod rutier de perspectivă – drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași).

În cadrul proiectului, a fost prioritizat segmentul de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

De asemenea, acest tronson cuprinde construirea primilor kilometri de autostrada pe teritoriul Republicii Moldova (4,7 km) și conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal, obiect al unei cereri comune de finanțare a celor două țări.

Investiția este în valoare de 3,57 de lei. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că „nu este doar un proiect de infrastructură, este o investiție strategică pentru România, pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune”.

„Autostrada A8 este un proiect strategic. Atunci când va fi finalizat, în 2030, se va circula de la București la Ungheni pe autostradă, fapt puțin previzibil în urmă cu câțiva ani”, a precizat Radu Miruță.

La sfârșitul lunii mai, CNIR a încheiat contractele pentru tronsoanele 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos și 3 Lețcani (DN28)- Iași (DN24).

Primul, în valoare de 4,87 miliarde de lei (fără TVA), a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct (Lider)-Tehnostrade, Spedition UMB, Euro-Asfalt. Al doilea, de 3,93 miliarde lei, fără TVA, a fost semnat cu antreprenorul spaniol FCC Construccion.

Memorandum cu Republica Moldova

Totodată, a fost semnat acordul privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste râul Prut.

Investițiile, finanțate prin Instrumentul SAFE, fac parte din coridorul strategic Tărășeni (UA) – Siret (RO) – Moțca (RO) – Ungheni (RO) – Berești (MD), considerat un ax prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană și partenerii săi estici.

„Alături de viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, am semnat Memorandumul pentru negocierea și încheierea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state. Transformăm proiectele în angajamente și angajamentele în lucrări. Construim un coridor strategic, care leagă Uniunea Europeană de Republica Moldova și, mai departe, de Ucraina. Un coridor care înseamnă mobilitate, dezvoltare economică și, în actualul context geopolitic, mai multă securitate pentru întreaga regiune”, a precizat ministrul Radu Miruță.

Acordul instituie cadrul juridic bilateral necesar implementării coordonate a acestor investiții, stabilind responsabilitățile părților privind finanțarea, execuția, exploatarea, întreținerea și administrarea infrastructurilor de transport de interes strategic.

De asemenea, documentul prevede constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea implementării proiectelor și actualizează cadrul juridic existent privind podul rutier Ungheni-Ungheni.