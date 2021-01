Proiect de OUG pentru modificarea Legii RCA: Decontarea directă, obligatorie

Proiectul de OUG a fost propus de Autopritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Astfel, șoferii vor putea recupera de la propriul asigurător RCA daunele produse într-un accident auto de care nu sunt vinovați. Firma de asigurare va obține ulterior, în totalitate sau parțial, sumele achitate, de la asigurătorul RCA al mașinii șoferului vinovat.

În prezent, decontarea directă este doar un serviciu facultativ prevăzut în contractul RCA.

5 condiții cumulative pentru decontarea directă a polițelor RCA

a) accidentele auto să se producă pe teritoriul României;

b) vehiculele implicate în accidentele auto să fie înmatriculate/înregistrate în România;

c) prejudiciile să fi rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule;

d) ambele vehicule implicate în accidentul auto să aibă asigurare RCA valabilă la data evenimentului;

e) din accident să se fi produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

Conform expunerii de motive a proiectului de OUG, „se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA”.

„În al doilea rând, dar la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii”, argumentează autorii proiectului – din cadrul Autoprității de Supraveghere Financiară (ASF).