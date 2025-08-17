Punctul de trecere al frontierei (PTF) Bumbăta-Leova funcționează non-stop

Punctul de trecere al frontierei (PTF) Bumbăta-Leova funcționează în regim permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, începând cu data de 15 august, și reprezintă o alternativă la PTF Albița, care este foarte aglomerat.

Măsura a fost decisă de Autoritatea Vamală Română în acord cu autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova, cu scopul de a spori mobilitatea transfrontalieră și de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor.

Această măsură oferă participanților la trafic mai multă libertate de deplasare și posibilitatea de a alege intervalul orar cel mai convenabil pentru traversarea frontierei.

Punctul de trecere Bumbăta-Leova este al șaptelea punct de frontieră rutieră cu Republica Moldova. A fost deschis, în anul 2023, pentru a descongestiona traficul pe principalele coridoare rutiere și pentru a sprijini fluxurile comerciale orientate spre piața europeană. CNAIR a construit un drum de legătură de 2,8 km pentru a asigura legătura DN24A cu noul PTF, a reparat DC41, a amenajat intersecția DN24A cu DC41 și a amenajat platforma necesară activităților de frontieră. La rândul său, MApN a construit podul de pontoane cu o lungime de 135 de metri care traversează Prutul, asigurând legătura între România și Republica Moldova. Costurile au însumat 13,2 milioane de lei, alocați de la bugetul de stat).