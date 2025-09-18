Rabla 2025, de austeritate: Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie; buget și ecotichete, mai mici

Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie, ora 10:00, în Programul Rabla Auto 2025, lansat cu trei luni întârziere de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Bugetul este unul de austeritate: 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic față cât era prevăzut inițial (610 milioane de lei). Din acesta, 80 de milioane de lei sunt rezervați achiziționării de autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride, iar 120 de milioane de lei, pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetului pentru mașini full-electrice este de 18.500 de lei, la jumătatea celei stabilite inițial (37.000 de lei). În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%. AFM a calculat ca bugetul să permită achiziționarea a 15.000 de mașini noi.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate la Rabla Auto 2025:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Între 15 și 17 septembrie a avut loc sesiunea de validare a producătorilor, pentru programul Rabla Auto 2025.