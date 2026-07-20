Rabla auto 2026: Peste 11.200 de dosare de finanţare, depuse în prima oră de la start

Peste 11.200 de dosare de finanţare prin Programul Rabla au fost depuse, luni, în prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere, potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru achiziţionarea de autovehicule noi plug-in hibrid şi pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost depuse 3.544 de de dosare, în valoare de 63 milioane de lei, din bugetul total alocat de 120 milioane de lei.

„În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere, au fost depuse peste 11.289 de de dosare pentru achiziţionarea de autovehicule şi motociclete mai puţin poluante. În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate 6.452 de dosare, în valoare de 72,71 milioane de lei, din bugetul total alocat de 165 de milioane de lei”, a transmis AFM.

Totodată, interesul pentru motociclete a fost foarte ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziţionării motocicletelor şi motocicletelor electrice, fiind epuizat în doar nouă minute de la deschiderea sesiunii, prin depunerea a 1.293 de dosare

Sesiunea de înscriere pentru aceste categorii de vehicule rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

În cadrul programului „Rabla Auto”, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.