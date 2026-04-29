Radu Miruță anulează scumpirea metroului și trece la închirierea spațiilor comerciale din subteran. Șefa Metrorex va fi revocată. Nereguli descoperite

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat chiar în timpul conferinței de presă de miercuri ordinul de suspendare a scumpirii călătoriei cu metroul, de la 5 lei la 7 lei, care urma să fie aplicată de la 1 mai.

Aceasta fusese decisă de antecesorul său de la PSD, Ciprian Șerban, în preziua depunerii demisiei odată cu ceilalți miniștri social-democrați din Guvernul Bolojan, pentru a forța plecarea premierului.

Acum, Miruță a făcut un control rapid și a descoperit mai multe nereguli la Metrorex, motiv pentru care a convocat Consiliul de Administrație (CA) al acesteia, pentru revocarea directoarei Mariana Miclăuș.

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a scumpi de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. (…) Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 milioane de lei pe an. La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex”, a acuzat Miruță.

Este vorba despre contractul cu firma franceză Alstom, care a acumulat întârzieri uriașe la livrarea de trenuri de metrou. Niciunul dintre cele 13 noi trenuri de metrou contractate nu a fost pus în circulație, deși termenul era iunie 2023.

„A durat 9 luni după această perioadă – în care ar fi trebuit să se emită încă de-a doua zi factura de penalități – până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet”, a spus Miruță.

Ministrul a enumerat și alte nereguli care au dus la bani neîncasați de Metrorex, în ultimii ani:

„Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de Metrou. Am găsit contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă. Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta, și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive”.

Miruță a evocat un contract mai vechi dintre Metrorex și Sindicatul de la Metrou, prin care a fost închiriat spațiul și care a expirat, „însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex”.

„Am găsit situația parcării de la Străulești, pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat astfel încât ea să fie administrată fără ca Metrorex să plătească 4 milioane de lei pe an. Parcarea este administrată de soțul directorului general de la Metrorex, Mariana Miclăuș”, a reclamat Miruță.

„Am găsit triplarea salariilor angajațiilor Metrorex în ultimii 10 ani, în condițiile în care numărul salariaților care deservesc Metrorex este o dată și jumătate mai mare decât numărul salariaților care deservesc rețeaua de metrou, prin comparație, de la Viena, care este de două ori mai mare”, a adăugat el.

Ministrul interimar Miruță a dispus demararea procedurilor „pentru închirierea spațiilor comerciale respectând toate condițiile de bun simț și pentru o procedură competitivă pentru închirierea spațiilor de publicitate”.

„Numai de acolo se acoperă suma asta (59 de milioane de lei pe an, ce s-ar acumula prin scumpirea biletelor) și se poate întâmpla într-o lună de zile. Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex nu sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simț și eficientă a acestor bani. Este absolut strigător la cer că în subteranul Bucureștiului se întâmplă astfel de lucruri subterane care sunt pe bani mulți, care sunt cunoscute și pentru care nu s-a făcut nimic până acum”, a acuzat ministrul interimar. El a precizat că i-a prezentat aceste nereguli și premierului Ilie Bolojan.

„Trebuie transmis un mesaj foarte clar că nu ne putem decupla de obișnuințele vechi dacă nu întrerupem mecanismele prin care aceste lucruri deveniseră obișnuințe”, a conchis Miruță.